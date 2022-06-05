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Понять и простить: как освободиться от обид и претензий к родителям, партнеру и близким людям

Понять и простить: как освободиться от обид и претензий к родителям, партнеру и близким людям

Дарья Милай

Дарья Милай блогер

 Клинический психолог, психотерапевт, автор книг и новаторских психотерапевтических методов. Личный блог в "Телеграме".
Накопленный негатив снижает качество жизни, отталкивает близких людей, лишает успеха и счастья. О том, как перестать быть тем, кого всегда и все обижают, рассказывает Дарья Милай – клинический психолог, психотерапевт, автор книг и ряда новаторских психотерапевтических методов.
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Что такое чувство обиды и почему оно возникает?

Все люди рано или поздно сталкиваются с неприятной смесью досады, огорчения и злости. Причина кроется в формировании определенных ожиданий не только в отношении результата собственных действий, но и поступков окружающих. Человеческий мозг устроен таким образом, что проекции неизбежны.

Обида — таинственное явление. Порой трудно разобраться в её корнях, а иногда усилия требуются даже чтобы признать ее наличие. Разочарование может мимикрировать под другие эмоции. Ситуация, с которой связаны неоправданные ожидания, часто подменяется в сознании событиями, которые не имеют отношения к обиде, но окрашиваются негативом.

Долго не проходящая, ставшая привычкой обида всегда сопряжена с невыплеснутой агрессией, с целой палитрой отрицательных переживаний, с упреками, которые не высказаны, с претензиями, что не были предъявлены.

Опасность в том, что обиды имеют свойство накапливаться и разрастаться, если не разрешать конфликты по горячим следам. Для некоторых людей путь избавления от затаенных обид занимает огромную часть сознательной жизни, но результат того стоит. Ведь без проработки негативного фона схема "обидчик — жертва" накладывается на многие отношения, от личных до деловых, и заранее обрекает их на провал.

Чем отличаются обиды от претензий?

Претензия — это сформулированная потребность. Она уже осознана, озвучена, поэтому разрешить ее проще. Варианта два: добиться желаемого или понять, почему это невозможно, и найти некий выход из создавшегося положения. Здесь есть конкретный алгоритм.

Обида — следствие потребности, с которой человек не может разобраться самостоятельно. Обычно схема выглядит так: от другой стороны ожидается определенная линия поведения, а вовлеченный оппонент, вероятно, даже не в курсе возложенных на него надежд.

Почему на близких мы обижаемся чаще?

Семья, друзья, партнеры — это круг, в котором происходит подавляющая часть активного, эмоционального взаимодействия, из него черпается наибольшее количество энергии и внимания. С сотрудниками человек общается несколько часов в день, контакты ограничены рабочей сферой, а с близкими точек соприкосновения на порядок больше. Неудивительно, что объем и глубина ожиданий, возлагаемых на семью и друзей, превосходит надежды, связанные с чужими людьми. Отсюда богатая почва для обид и разочарований.

Коллеги, деловые партнеры, продавцы в магазинах, парикмахеры и так далее априори не обязаны делать нечто, выходящее за рамки их функций. Опять же, здесь есть алгоритм, и если он нарушается, предъявить претензию легко.

Но общение с близкими затрагивает более тонкие и многосоставные вещи. Они должны проявлять любовь и заботу определенным образом, на них автоматически перекладывается ответственность за многие задачи, которые человек должен решать сам.

Как победить чувство обиды самостоятельно?

Обиженный всегда находится в созависимости с кем-то из своего окружения: на его настроение, эмоции, выбор влияет другой. Поэтому основной вектор выхода из такой модели мышления — понять и принять, что ответственность за свою жизнь несете только вы. А остальные люди не могут постоянно соответствовать вашим ожиданиям, как озвученным, так и невысказанным.

Очень важный момент: научиться формулировать, что вас задевает и почему, и проговаривать это спокойно и четко, не заставляя близких гадать, в чем они провинились. Главное — не подменять подлинную эмоцию, несущую информационную нагрузку, мелкими, пустыми, но разрушительными уколами.

Однако самостоятельно выйти на этот уровень осознанности крайне трудно. Зачастую люди не отслеживают собственную токсичность — не понимают, что сами разрушают отношения с окружающими, снова и снова выстраивая треугольник Карпмана: "обидчик — жертва — спасатель".

Возвращение к реальности — необходимый шаг на пути к выздоровлению. Если вы осознали, что иррациональные, затаенные обиды отравляют жизнь вам и близким людям, вы уже проделали огромную работу над собой.

Что будет, если не проработать обиды?

Даже если претензии не выражаются прямо, обида часто принимает метафорические формы и демонстрируется через агрессивное, неприятное поведение. Негативная энергия прорывается в мелких, необоснованных упреках, в скандалах без ясной причины — в том, что человек, чувствующий себя обиженным, постоянно ранит других. В итоге социальные контакты терпят крах, близкие страдают или отдаляются.

Обида — повод разбираться в себе, а не требовать перемен от окружающих. Независимость и самодостаточность, понимание, что лично вы можете сделать для своего счастья — вот залог гармоничной жизни без разочарований и горечи.

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Фото: Konstantin Tarusov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 июня 2022, 08:26 Источник: Дни.ру

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