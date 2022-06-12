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Общество
Мастера гостеприимства собрались в Челябинске

Мастера гостеприимства собрались в Челябинске

Представители отрасли поделятся своими идеями и получат новые знания.
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Первый полуфинал нового сезона конкурса "Мастера гостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" проходит в Челябинске. В столицу Южного Урала в эти дни съехались 142 представителя туристического бизнеса, отельеры, рестораторы из 45 российских регионов. Их цель – заявить о себе, поделиться своими идеями, обменяться опытом с коллегами и экспертами и внести свой вклад в развитие нашей страны.

Конкурс "Мастера гостеприимства" проходит уже в третий раз. В новом сезоне формат конкурса изменился. Участникам предложено попробовать свои силы в четырех направлениях: "Менеджеры индустрии гостеприимства" для профессионалов отрасли туризма, "Стартапы и прорывные идеи в туризме" для талантливых специалистов в сфере гостеприимства, "Развитие территорий" для перспективных кадров с предложениями по развитию туризма в регионах РФ и "Будущее туризма" для молодежи с социально ориентированным проектом.

В этом году заявки подали более 36 тысяч участников из России и других государств. После дистанционного отбора полуфиналистов пригласили на очные испытания. Челябинская область гостеприимно встретила 142 участника направления "Менеджеры индустрии гостеприимства". По словам главы региона Алексея Текслера, для Челябинской области большая честь принимать участников нового сезона всероссийского проекта "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия – страна возможностей".

"Туризм сегодня очень активно развивается. Я нисколько не сомневаюсь, что это направление будет важнейшим, если мы говорим о развитии экономики нашей страны. Я бы очень хотел, чтобы сегодня вы увидели друг в друге новые возможности. В целом победителями будете все вы", – отметил губернатор Алексей Текслер на церемонии открытия.

С этим согласны многие участники полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства".

"Для меня самое главное – это получить полезный опыт, полезные знания, знакомства, рассказать коллегам про мой прекрасный регион – Свердловскую область", – поделилась ожиданиями участник конкурса, менеджер по работе с организаторами мероприятий конгресс-бюро АНО "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области" Екатерина Тарасова.

Организаторы конкурса подготовили программу, которая позволит участникам данного этапа всесторонне раскрыть свой потенциал и получить импульс к дальнейшему развитию. С 12 по 14 июня полуфиналистам предстоит пройти комплексную оценку деловых и профессиональных компетенций, выработать уникальные решения по предложенным задачам, пройти индивидуальные интервью и аудит, посетить образовательные мероприятия, познакомиться с лидерами индустрии гостеприимства.

"Темп задан прекрасный! С командой организаторов мы придумали насыщенную программу: участники будут проходить непростые конкурсные испытания, а также знакомиться с уникальностью региона, который так гостеприимно принимает нас. Челябинская область – регион с огромным туристическим потенциалом, и мы рады, что Мастера со всей страны смогут погрузиться в южноуральскую крафтовую атмосферу. Искренне благодарим Челябинскую область и губернатора Алексея Текслера за теплый прием!" – подчеркнул руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

Многие участники полуфинала по направлению "Менеджеры индустрии гостеприимства" – уже признанные специалисты в своей области. Тем интереснее им общаться с коллегами, обмениваться идеями, обсуждать новые пути развития туристического бизнеса в России. В частности, Евгений Нездюров, директор по маркетингу компании "СканТур" из Санкт-Петербурга готов поделиться своим опытом в области продвижения такого направления внутреннего туризма как экологический туризм.

"В Санкт-Петербурге развивается много экотроп, этот тренд пошел в Карелию, Долину водопадов, побережье Ладожского озера. Прогулки по экотропам особенно подходят тем, кто хочет расслабиться после мегаполиса, переключиться, забыться, иначе говоря, погрузиться в природу, но при этом не вредить ей, не нарушать ее течение жизни. К тому же это очень романтично: дойти, например, до бухты, где когда-то стоял Николай Рерих и писал свои эмоционально заряженные пейзажи," - рассказал Евгений Нездюров. В ответ он ждет от собравшихся в Челябинске коллег и экспертов обмена мнениями о тенденциях на туристическом рынке.

Победители конкурса "Мастера гостеприимства" могут рассчитывать и на другие награды. В зависимости от направления они получат гранты на образование или повышение квалификации своих сотрудников, поддержку в реализации бизнес-проектов от партнеров, предложения по трудоустройству, возможность стать участниками программы наставничества, возможность пройти профильные стажировки.

"Проекты президентской платформы "Россия – страна возможностей" – площадка для общения талантливых людей, обмена опытом, реализации потенциала, воплощения в жизнь самых смелых идей. Конкурс "Мастера гостеприимства" – яркий тому пример! Каждый год десятки тысяч человек вступают в команду Мастеров, получают гранты на реализацию своих проектов, полезные знакомства, менторскую поддержку наставников", – рассказал руководитель направления развития АНО "Россия – страна возможностей" Иван Шулюпин.

Кстати, некоторые участники конкурса уже на собственном примере убедились, что схема работает. Так, Диана Богомолова из Москвы уже участвовала в "Мастерах гостеприимства" в прошлом году, но на уровне студентов, дошла до полуфинала. Этот опыт оказался очень полезен и открыл новые горизонты, поэтому девушка решила идти дальше: "В этом году хочу попробовать свои силы на взрослых "Мастерах" по новому направлению: в прошлом году оценивались проекты, а в этом году оцениваются именно наши компетенции, наши лидерские качества, то есть как мы представляем себя в гостиничной индустрии", – пояснила Диана Богомолова.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО "Россия – страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев "Лидеры России", всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал", всероссийский конкурс "Большая перемена", проект "Культурный код", фестиваль "Российская студенческая весна", всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства", чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!", программа поощрительных поездок "Больше, чем путешествие" и др.

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Фото: пресс-служба
Автор: 12 июня 2022, 14:05 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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