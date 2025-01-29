От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами

В мире художественного искусства, где каждый мазок кисти наполняется душой, работа художника становится настоящей симфонией из чувств и эмоций. Каждый штрих, каждое цветовое сочетание погружает зрителя в удивительное путешествие, в котором реальность переплетается с мечтой.

Капинус Оксана Сергеевна – ученый–правовед, признанный специалист в области уголовного права, доктор юридических наук, профессор, государственный советник юстиции 2 класса, многолетний ректор Университета Генеральной прокуратуры Российской Федерации, поднявший его работу на высокий уровень. Это первая ее ипостась, где истина – познание мира, отвечает за науку добра, где мораль и этика – это жить правильно и справедливо. В этой сфере Оксана Сергеевна достигла невероятных высот, о чем говорят результаты ее научных трудов и исследований.

Но искусство, объединяющее философию и мораль, стало её второй ипостасью, вторым призванием. Разум и чувства, по словам Канта, ведут к гармонии. Она стала художником: тонким, проникновенным, любящим мир, в котором она живет... Об этом знали совсем близкие ей люди. Она долгое время, увлеченно и для себя пишет картины, которые до недавнего времени вы не могли увидеть в открытом доступе.

Эти картины бесценны в том смысле, что она их не продает. А как можно продать душу и сердце? Получить их можно только из рук самой художницы и только в знак ее особого отношения к друзьям и людям, которые откликаются на ее творчество.

Эти картины – ее глаза, уши и сердце. В них вся ее жизнь, все ее переживания, эмоции, близкие и дорогие ее сердцу люди, места, воспоминания, переживания и страсти.

Можно отметить настойчивость ее друзей, которые убедили ее в том, что все написанные за годы работы следует выставлять для обозрения широкой публики. Две прошедшие выставки (в Российской Академии художеств и в галерее "Нико") количеством посетителей и блестящими отзывами подтвердили востребованность ее творчества. Ее отличает удивительное умение работать в разных жанрах – пейзажи, портреты, натюрморты.

Как сказал почетный член РАХ Афанасьев Алексей Константинович на официальном открытии выставки: "Оксана Сергеевна, не являясь профессиональным художником, сумела саккумулировать в своем творчестве такое количество интереснейших знаний, понимания и мастерства, что этому могут позавидовать и некоторые профессиональные художники".

Строгая, волевая, красивая, целеустремленная женщина в генеральском мундире продолжительное время находящаяся на высшем пьедестале государственной власти, смотрящая вам в глаза через оправу очков на разного рода официальных совещаниях, становится самым близким и родным тебе человеком как только ты общаешься с ней вне тематики этих важных мероприятий. Ее рукопожатие – это ключ в мир теплоты, сердечности, поддержки и необычайной доброты.

Талантом Оксаны Капинус можно лишь восхищаться: она обладает редкой способностью передавать через свои работы не только визуальные, но и внутренние переживания. Каждая картина – это не просто изображение, а отражение человечности, чуткости и тонкости восприятия мира. Она умело использует игру света и тени, создавая атмосферу, способную тронуть самые глубинные струны души.

Творчество, по словам автора, освобождает душу от боли, привязанностей, застоя, выталкивает в иное измерение, где желания перестают конкурировать с чувствами, страсти трансформируются в форму, открывается видение будущего, высвобождаются силы для того, чтобы жить, дышать, дарить, надеяться, верить и любить. "Почувствовать, прежде чем понять. Во что бы то ни стало удержать любовь в душе, как состояние… как молитву… и расплескать ее на мир вокруг себя".

В работах Оксаны Капинус можно найти не только самовыражение автора, но и отражение собственной души. На ее холстах история, которая ждет своего зрителя, приглашая его к диалогу, размышлениям и новым открытиям. Искусство живет, когда зритель становится активным участником этого уникального процесса создания и восприятия.

Недавно вышла в свет прекрасная книга избранных трудов Капинус Оксаны Сергеевны, где жизнь, труд, наука и искусство рядом на страницах. И это интереснейший рассказ, где истина, добро и красота – главные герои повествования. А также опубликован сборник картин "Право на счастье", в котором свое место нашли работы О. С. Капинус, отражающие приоритетные направления ее творческих интересов.

Автор: Михаил Пономарев – искусствовед, историк быта