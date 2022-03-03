Фатальные предсказания Ванги на 2022 год: Мародерство, кризис, кровопролитие

Ванга предсказала, что в год двое человечество ждут испытания.

Многие несерьезно относятся к "чепухе", которую предсказывают ясновидящие, но ровно да тех пор, пока она не начинает сбываться. То, что болгарская ясновидящая Ванга предрекла человечеству в 2022 году, кажется, тоже становится реальностью.

Еще четыре года назад в СМИ всплыла информация о том, что говорила провидица про год шести двоек, но на фоне спецоперации, которая сейчас проходит на Украине, ее предсказания вновь у всех на слуху. По ее мнению, именно 2022 год должен привнести в жизнь людей жестокость: якобы обострится мародерство, а люди будут без сожаления устраивать драки с другом ради еды и денег. И, если не остановятся вовремя, это приведет к большому количеству жертв.

И это не все предсказания ведуньи. Она также говорила, что в год шести двоек в отношениях России и США наступит кризис: якобы они вообще могут прерваться на неопределенный срок. При этом страна сможет наладить тесное сотрудничество с Китаем. Людей, по ее мнению, тоже ждет кризис, мол именно в 2022 году многие обнищают. Но не длительный: со временем все стабилизируется.