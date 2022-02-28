"Стрелять на поражение": Мэр украинского города дал указание не жалеть мародеров

С прошлой недели на Украине активно проходит военная спецоперация, которую организовала Россия, чтобы защитить Донецкую и Луганскую Народные республики.
Накануне в Минобороны РФ заявили, что на фоне сложившейся в Незалежной ситуации там активизировались целые банды мародеров. Это заметили и на самой Украине, но, кажется, бороться с ними власти разных городов собираются по-своему. Например, глава Ахтырка, расположенного в Сумской области, сегодня заявил о кардинальных мерах. Павел Кузьменко дал указание не жалеть грабителей и, если необходимо, применять оружие.
"За мародерство – расстрел на месте... Поднятие цен на товары будет расцениваться также как мародерство", – распорядился он в своем видеообращении.
Ранее "Дни.ру" делились историями жителей Украины, которые рассказали об обстановке на территории страны с началом военной спецоперации. В Киеве рассказали, что у магазинов с продуктами выстраиваются огромные очереди еще до их открытия. А в Харькове пожаловались на резкий рост цен, в том числе на такой важный для людей продукт, как хлеб.