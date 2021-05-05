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Общество
Представлены 11 тематических направлений конкурса "Твой ход"

Представлены 11 тематических направлений конкурса "Твой ход"

Участники конкурса студентов "Твой ход" смогут выбрать 11 востребованных направлений. Среди них – спорт, добровольчество, развитие бизнеса, высокотехнологичные производства.
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Выбрать направление необходимо после регистрации на сайте конкурса твойход.онлайн. Подробно ознакомиться с каждой сферой можно в личном кабинете. Специалисты расскажут об отраслях в 10-минутных обзорах.

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Определиться с направлением необходимо с 16 по 30 июня. Студенты могут попробовать силы в любой отрасли, даже если она не соответствует специализации их обучения.

Всего представлено 11 направлений: спорт, туризм, экология, высокотехнологичные стартапы, промышленный и городской дизайн, создание креативных продуктов, развитие городской среды, добровольчество, журналистика, современные технологии в изучении истории, предпринимательство.

"Твой ход" – один из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Регистрация продлится до 12 июня. Подать заявки могут студенты всех вузов страны.

200 ребят получат гранты – миллион рублей на обучение, стартап или улучшение жилищных условий. 50 лучших конкурсантов – дополнительно гранты в 2,5 миллиона рублей. Также они смогут отправиться в путешествие по России, пройти стажировки в ведущих компаниях.

Инициативу проведения конкурса "Твой ход" поддержал президент России Владимир Путин. Проект призван выявить профессиональные компетенции, лидерские качества, творческий и научный потенциал учащихся.

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Фото: Пресс-служба
Автор: 5 мая 2021, 14:11

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