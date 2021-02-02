Члены СПЧ рассказали о реализации поручений президента по правозащите

Члены президентского Совета по правам человека рассказали о реализации поручений главы государства, которые он дал 1 февраля. Они касаются защиты прав и свобод человека в цифровом пространстве, регулирования деятельности крупных IT-компаний в России, региональной журналистики и других актуальных вопросов.

Эти и многие другие вопросы правозащитники обсуждали в ходе встречи с президентом 10 декабря. Глава СПЧ Валерий Фадеев отметил, что доволен перечнем поручений, которые дал глава государства по итогам встречи.

По его словам, среди поручений есть очень непростые темы, которые требуют детальной проработки. Одна из них – целесообразность создания в России суда по правам человека. По этому вопросу есть разные точки зрения, отметил Фадеев.

"Идея – усилить гарантии защиты прав человека в России, но как такой суд может быть вписан в судебную систему", – сказал глава СПЧ в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Фадеев отметил, что правозащитники будут проводить экспертные обсуждения с участием юристов, Общественной палаты. "Сами по себе такие обсуждения помогают усиливать гарантии прав человека в России", – добавил он.

В свою очередь член СПЧ, специалист в области искусственного интеллекта Игорь Ашманов затронул тему концепции обеспечения прав и свобод человека в цифровом пространстве. Поручение о ее проработке дал президент.

"Цифровизация опережает законодательство, и большинство этих процессов происходят в серой зоне. Наши законы либо не исполняются операторами цифрового пространства, либо не охватывают все существующие сейчас процессы, а регулятор не может в полной мере за ними следить", – пояснил Ашманов.

Необходимо регулировать действия крупных иностранных IT-компаний в России, убежден он. По словам члена СПЧ, в России должны появиться представительства западных цифровых платформ, чтобы они несли ответственность за свои действия. Ашманов напомнил, что сейчас крупные зарубежные компании работают в юрисдикции США и не исполняют российские правовые нормы.

"Мы видели атаку на детей, исполненную с помощью зарубежных платформ, которые раскручивали ролики с призывами идти на митинги", – сказал член СПЧ.

По его словам, поручения президента могут быть оформлены в виде законов. Ответственным за их исполнение будет Роскомнадзор.

Также поручения президента касаются повышения цифровой грамотности населения. По словам Ашманова, зачастую граждане не понимают, что их права в цифровом пространстве нарушаются. Необходимо запретить массовую слежку за людьми в Сети без судебных оснований, данные гражданина не должны использоваться, чтобы ухудшать его положение, уверен член СПЧ.

"К сентябрю появится концепция цифрового кодекса. С моей точки зрения, там должен содержаться постулат, что цифровое пространство России – это место где действует ее юрисдикция, оно защищено ее законами", – подчеркнул Ашманов.

Кроме того, по поручению президента примут меры по защите прав журналистов в регионах в соответствии с российским законодательством о СМИ. Главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев указал на нарушение прав представителей прессы в регионах.

По его словам, в отдельном субъекте обычно есть несколько крупных медийных структур, которые удобны местным чиновникам. В то же время более мелким СМИ ограничивают доступ к информации, посетовал Гусев.

"То, что президент поручил реагировать, – очень важный момент. Надеемся, что получится документ, который поможет журналистам", – сказал член СПЧ.

В числе поручений президента – проработка возможности введения административной преюдиции по статье 280 УК РФ. Правозащитник Ева Меркачева напомнила об уголовных сроках за репосты в социальных сетях. По ее мнению, за такие правонарушение должно следовать административное, а не уголовное наказание. Кроме того, правозащитники проведут проврку сообщений о давлении следствия на людей, отметила она.

Напомним, что перечень поручений президента в сфере правозащиты опубликован 1 февраля. Ознакомиться с ним можно на сайте Кремля.