Видеть во сне замок означает замешательство, противоречивую ситуацию.

К чему снится замок? Этот сон толкуют по-разному. Если во сне вы открываете или закрываете замок – это значит разоблачение ваших врагов. Вскоре вам откроется тайна за семью печатями. Вы одержите победу над соперниками.

Вообще замок во сне – символ портала в новое состояние, преодоление одного этапа жизни и начала другого.

СОННИК МИЛЛЕРА

Замок во сне к финансовому благосостоянию. Сновидцу предстоит обогащение и дальнейшая безбедная жизнь.

Старых и заросший мхом замок во сне к подстерегающим рискам. Это касается в том числе личной жизни сновидца. Будьте внимательны при выборе партнера, а особенно при вступлении с ним в брак. У него могут быть скелеты в шкафу.

Замок во сне также может означать жизненные преграды. Одной из них может быть ваша собственная неуверенность в себе. Для устранения преград придется приложить колоссальные силы.

СОННИК ФРЕЙДА

Согласно этому соннику замок символизирует женские половые органы. Если во сне вы закрываете замок, значит есть страх перед беременностью.

Мужчине видеть во сне замок символизирует прерванный половой акт.

Если во сне вы с трудом пытаетесь открыть замок, значит в глубине души вы жалеете о том, что не вступили в сексуальную связь с партнером.

Сломанный замок во сне предвещает незапланированную беременность. Открытый замок говорит о том, что ваш муж или жена вам изменяет.

Ржавый или заросший замок во сне говорит о риске венерических заболеваний.



