Филиппов день: традиции и приметы 24 октября

24 октября 2021 года православные отмечают Филиппов день. Верующие чтят память святого апостола Филиппа.

История

Этот церковный праздник в народе называют Филиппов день. Известно, что родился святой в Кесарии Палестинской. Апостол был женат, воспитывал четырех дочерей.

За твердость в христианской вере ученики Иисуса Христа избрали Филиппа одним из диаконов. В этот православный праздник верующие вспоминают судьбу святого. Так, когда начались гонения на христиан, Филипп покинул Иерусалим и отправился странствовать, проповедуя веру христову. Говорят, он творил чудеса и изгонял злых духов. Умер святой в глубокой старости.

Что нельзя делать 24 октября

Зная о том, какой сегодня праздник, люди часто задаются вопросом: что можно нельзя делать в Филиппов день? 24 октября 2021 года нельзя лениться и бездельничать. Наши предки верили, что чем продуктивнее пройдет день, тем удачнее будет следующий год. Кроме того, нельзя в этот церковный праздник брать деньги в долг – это к нищете и ссорам. Также нельзя в Филиппов день стирать.

Приметы и традиции

Как и на любой церковный праздник, в народе есть свои приметы и традиции. Наши предки большое внимание уделяли тому, какой будет погода в этот день.