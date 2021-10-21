Пелагеин день: приметы и традиции 21 октября

21 октября 2021 года православные чтят память Пелагеи Антиохийской и архимандрита Вятского Трифона.

История

Зная о том, какой сегодня православный праздник, люди вспоминают о преподобной Пелагее (Пелагии). История этой женщины удивительна. Она жила еще в V веке и была блудницей, однако после того, как о спасении ее души помолился один из епископов, произошла чудесная трансформация. Пелагея раскаялась в своих грехах, раздала все свое имущество и ушла жить в пещеру. Женщина получила сверхспособности, о которых теперь всегда вспоминают в этот церковный праздник, – она исцеляла больных и избавляла от плохих сновидений.

Преподобный Трифон

Трифон был родом из Архангельской губернии. Мужчина отказался жениться и посвятил себя Богу. Когда монах тяжело заболел, к нему явился святитель Николай, который исцелил Трифона и наделил его даром чудотворца. Преподобный творил чудеса, обратил в христианство множество язычников и основал Успенский монастырь, в котором и был позже посвящен в архимандриты.

Что нельзя делать 21 октября

Церковный праздник 21 октября в народе издавна оброс множеством запретов. Например, в этот день до заката нельзя было рассказывать свои плохие сны, дабы они не стали явью. Этот православный праздник не терпит словоблудия, сплетен и безделья. Женщинам в такой день запрещается долго вертеться перед зеркалом, а мужчинам – заниматься рубкой деревьев.

Приметы и традиции

В Пелагеин день на Руси всегда было принято трудиться. В этот церковный праздник люди мирились с поссорившимися близкими и даже налаживали отношения с врагами.

Оброс этот православный праздник и множеством погодных примет. Например, низкие облака 21 октября свидетельствуют о скором наступлении холодов. Яркие звезды влекут за собой хорошую погоду, а луна в кругах – засушливое лето. Если же туманный круг в этот день виден возле солнца, то в скором времени предстоит ясная и сухая погода.