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День памяти апостола Иакова Алфеева: Что нельзя делать 22 октября

День памяти апостола Иакова Алфеева: Что нельзя делать 22 октября

Православные люди чтут память святого апостола Иакова Алфеева. Церковный праздник 22 октября требует соблюдения традиций.
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ИСТОРИЯ

В народе 22 октября именуют днем Якова Дровопильца. Именно в эту дату было принято рубить на зиму дрова. Как правило, с большинства деревьев уже опадала листва. Считалось, что раньше времени заготавливать топливо для печи не стоит. Так что церковный праздник тесно переплетался с житейскими бытовыми привычками и погодными условиями.

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ИАКОВ АЛФЕЕВ

Этот святой человек был в одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Часто он упоминается в религиозных текстах, как Меньший, чтобы его различали с другим апостолом Иаковом Зеведеевым. Считается, что Иаков Алфеев был братом Матфея. После Сошествия Святого Духа апостол занимался миссионерской деятельностью вместе с Андреем Первозванным. Он проповедовал православие и помог уверовать в Бога многим язычникам.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Благочестивые люди соблюдают 22 октября 2021 года ряд запретов. В этот церковный праздник категорически нельзя сквернословить и ругаться. Не следует также зашивать дырявую одежду и склеивать изношенную обувь. Постарайтесь не думать о прошлом — ностальгия и воспоминания до добра не доведут.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Наши предки 22 октября варили кашу, в которую добавляли свежее постное масло, а порой и сало. Ароматное блюдо предлагали отведать и гостям. Кашу добавляли в выпечку. Тому, кто съел пирог с зерновой начинкой в церковный праздник, сулили удачу и здоровье в течение года.

На Якова Дровопильца можно предсказать погоду. Если в церковный праздник с крыш уже свисают сосульки — зима будет морозной, тепла ждать не стоит. Бывает, что 22 октября снег выпадает на талую землю. Эта примета говорит о том, что в грядущем году урожай будет скудным.

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Фото: Ralph Kerpa / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Автор: 22 октября 2021, 06:14 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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