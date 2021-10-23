День Евлампия Зимоуказателя: что нельзя делать 23 октября

23 октября 2021 года православные верующие чтят память сразу нескольких святых.

История

Церковный праздник 23 октября называют Днем святого Евлампия или Евлампия Зимоуказателя. В эту дату верующие вспоминают брата и сестру, которые пострадали за христианство. Евлампий и Евлампия жили еще в IV веке в Никомидии при императоре Максимиане. Злой правитель подверг праведных брата и сестру мученической смерти. В такой православный праздник, как сегодня верующие рассказывают друг другу о том, что ни огонь ни кипяток не могли причинить вреда Евлампию и Евлампии. Тогда молодому человеку отсекли голову, и его сестра просто не выдержала этого горя.

Преподобный Амвросий

Также церковный праздник 23 октября прославляет святого Амвросия – старца Оптиной пустыни. В миру преподобный носил имя Александра Гренкова. Старец перенес тяжелую болезнь, но не утратил веру. Он учил людей, распространял знания о Боге и основал женскую обитель.

Что нельзя делать 23 октября

Издавна на Руси в День Евлампия люди избегали хлопот по хозяйству: нельзя было мыть, мести, стирать и выносить мусор из дома, дабы не навлечь беды. Также в этот церковный праздник не стоит совершать крупных покупок – в скором времени они могут испортиться, и не стоит затевать новых крупных дел. Последнее касается и свадеб – новую семью в День Евлампия не создают.

Приметы и традиции

23 октября люди всегда думали о предстоящей зиме. Православные смотрели на месяц: в какую сторону указывают его рога, оттуда и подует холодный ветер. Если это север, то зима будет скорой и суровой, если юг, то ближайшие недели стоит ждать слякоть и грязь. Мокрая погода в Евлампиев день предвещает обилие снега, а мороз – скорое приближение настоящей зимы.