Возможность развода Дональда и Меланьи Трамп оценили: В их отношениях происходят изменения

В конце прошлого года западная пресса распространила сообщения о возможном разводе Дональда Трампа с женой. По некоторым данным, Меланья планирует разойтись с политиком сразу после инаугурации Джо Байдена. Бывшая помощница бизнесмена сообщила, что модель "считает минуты" до своего ухода.
О судьбе брака Дональда и Меланьи высказался эксперт Брюс Дарем в разговоре с таблоидом Mirror. Специалист проанализировал поведение супругов на их последних совместных видео. По его словам, в отношениях бизнесмена и модели происходят изменения: Меланья займет главенствующую роль в паре.
Кроме того, Дарем прокомментировал первый танец супругов во время инаугурации в 2017 году. Было видно, что Трамп чувствовал себя некомфортно, и жена пыталась поддержать его, сообщает Lenta.ru. Меланья слушала болтовню Дональда, потому что знала, что так ему легче справиться с волнением.
Напомним, выборы президента Соединенных Штатов состоялись 3 ноября прошлого года. Подсчет голосов длился несколько недель. Победу одержал демократ Джо Байден, получивший поддержку 306 выборщиков. За его оппонента Дональда Трампа проголосовали 232 выборщика.
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