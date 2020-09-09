Немцы нашли в крови Навального следы нового вида яда "Новичок"

Немецкая газета Die Zeit рассказала о невероятных выводах сотрудников института фармакологии и токсикологии, занимавшихся анализами Алексея Навального. По версии Бундесвера блогера отравили новым, еще более опасным видом яда "Новичок".

Алексея Навального отравили не простым, а усовершенствованным "Новичком", сообщили немецкие журналисты. По их словам, отравляющее вещество сделали еще более смертоносным, чем оно было.

Также модернизированный яд, как оказалось, действует медленнее, чем известный аналоги. По словам работников СМИ, Алексей Навальный должен был умереть еще на борту самолета.

Спасти же блогера удалось благодаря немецким пилотам, которые оперативно прилетели в Омск за пациентом и доставили его в клинику "Шарите". Впрочем, не умаляют в статье Die Zeit и заслуг врачей из Омска. Издание отметило, что российские специалисты незамедлительно вкололи Алексею Навальному атропин, которым блогера откачивали и в немецкой больнице.

Результаты проб Алексея Навального были переданы экспертам Организации по запрещению химического оружия. При этом представитель немецкого правительства Мартина Фиц отметила, что Германия не видит условий, при которых России могли бы быть предоставлены доказательства выводов Берлина об отравлении блогера.



Если верить информации о боевом отравляющем веществе "Новичок", опубликованной ранее, то оно было создано для применения в боевых условиях и буквально не оставляет шансов на жизнь ни у кого, кто соприкасался с ним в том или ином виде. Именно этим, в частности, объяснялись повышенные, доходящие до абсурда правила безопасности для сотрудников экстренных служб в английском городе Солсбери.

Впрочем, как показала практика, "Новичок" не оказался летальным для основных целей отравителей в той ситуации. Выжил и Алексей Навальный, а никто из его окружения, в том числе и те, кто непосредственно контактировал с блогером и возможно обработанными ядом предметами, на самочувствие не жаловался.

Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо в туалете летевшего из Томска в Москву самолета. Пилоты приняли решение экстренно посадить борт в аэропорту Омска. Блогера доставили в больницу, где ему была оказана необходимая помощь. После этого его забрали в берлинскую клинику "Шарите" прибывшие на частном лайнере немецкие специалисты.