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Общество
Кто влияет на рейтинг Путина

Кто влияет на рейтинг Путина

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Игорь Болошин

Игорь Болошин блогер

 Социолог, журналист.
На днях ряд СМИ – "Эхо Москвы", "Дождь", "Новая газета" и иже с ними – со ссылкой на исследование "Левада-центра" синхронно разразились материалами на тему очередного падения рейтинга доверия президенту Владимиру Путину до 25%. А чуть ранее отличилось американское агентство Bloomberg, своеобразно истолковавшее данные ВЦИОМ, и объявив, что рейтинг доверия Путину составляет 27%.
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Результаты подобных опросов зависят от репрезентативности выборки, насколько она очищена от возможных источников предвзятости, ну и, конечно, от формулировки самого вопроса. Даже люди, не одобряющие курс нынешней российской власти, скорее всего, насторожились: да, в последнее время были проведены непопулярные реформы, но 25-27% рейтинга доверия к Путину – это как-то уж очень сильно расходится с окружающей действительностью и реальными настроениями людей.

Итак, существуют "закрытые вопросы", когда выясняется доверие к конкретным персонам (доверяете ли вы... – перечисляются имена). В этом случае рейтинг у Путина традиционно высок. Если смотреть на данные ВЦИОМ, за последние полгода он колебался в промежутке от 67 до 73,1%. Если вы не доверяете ВЦИОМ – можете "скинуть" для успокоения души процентов ну 10-15, но порядок чисел все равно останется понятен.

Так откуда же взялись у "Левады" 25%? А просто в данном случае был задан "открытый вопрос", когда респондентам не предлагаются конкретные персоны, а они сами должны назвать имена 5-6 политиков и общественных деятелей (в рейтинг, например, попал журналист и телеведущий Владимир Соловьев и другие), которым они доверяют. И здесь решение о том, уместно ли упоминать президента, остается на усмотрение отвечающих и специфику их понимания заданного вопроса.

И вот здесь-то ряд СМИ и выкатили статьи о "рухнувшем" рейтинге Путина. Тем более, что зачастую читатели даже не смотрят тексты новостей, а скользят по заголовкам, не вдаваясь в детали. Отличный инфоповод для "живущих не по лжи". Но давайте посмотрим, что же можно увидеть далее на остальных позициях? Напомним, что респонденты называли несколько имен, поэтому сумма процентов всех позиций рейтинга больше 100: Сергей Шойгу – 14%, Михаил Мишустин – 11%, Сергей Лавров – 9%, Сергей Собянин – 4%. То есть верхние строчки в целом занимают именно соратники Путина. "Вечный кандидат" Владимир Жириновский, который говорит так, чтобы было весело, а голосует со своей партией в Думе так, "как надо", набрал 10%. Относить его к ярой оппозиции как-то язык не поворачивается.

Алексей Навальный в исследовании "Левады" набрал 4%, Геннадий Зюганов – тоже 4%, Павел Грудинин – 3%. Это "топ" условной "оппозиции" (да, понятно, что применение этого наименования к ним тоже весьма дискуссионно). Далее следует совсем "по мелочи". При этом никому не доверяет – 16%, затруднились ответить 33%. Это весьма характерно для "открытых вопросов" без обозначения конкретных персон, когда люди аполитичные или в силу своего текущего состояния и настроения "голосуют против всех" или отвечают "не знаю". Так что можете оценить сами, независимо от ваших политических предпочтений, насколько адекватен реальному положению вещей рейтинг доверия Путину в 25%. Это число людей, которые упомянули его, отвечая на открытый вопрос, да еще и от незабвенного "Левада-центра".

Спросите, почему такой пренебрежительный пассаж в сторону "Левады"? Прегрешений за данной организацией числится много. Но сегодня как-то вспоминается избирательная кампания к выборам президента 2012 года. Осенью 2011 года сотрудники этого аналитического центра (будем уверены, из самых честных и бескорыстных побуждений) принялись рисовать "стремительно падающий" в динамике рейтинг Путина.

Как это было сделано? Сначала из статистики одного из опросов убрали "неопределившихся", то есть тех, кто еще не решил, за кого будет голосовать. И на такой "урезанной" выборке рейтинг Путина закономерно взлетел вверх (хотя все равно был ниже, чем в аналогичных исследованиях других аналитических центров за тот период). Затем в последующих опросах "неопределившихся" снова включили в выборку – а их было, по данным "Левады", 23-24%, что весьма значительно. И рейтинг Путина, опять же закономерно из-за такого "размытия" голосов, резко пошел вниз. Причем почему-то именно у Путина он упал сильно, а у других кандидатов чуть-чуть, либо даже немного вырос. То есть преимущественно именно путинский электорат "откачали" за счет графы "не знаю, за кого стал бы голосовать", создавая иллюзию стремительного падения рейтинга кандидата в президенты.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Позже, уже в начале 2012 года, в подтасовках были уличены и отдельные СМИ, которые использовали исследования того же "Левада-центра", с таблицами, где были рейтинги и с учетом "неопределившихся", и без них. В их новостях рейтинг Путина брали меньший – из первого варианта, то есть более "размытого", а рейтинги ближайших оппонентов – из второго. И таким образом отставание ближайшего преследователя Зюганова, например, сокращалось с 4-4,5 раз до 2-2,5.

Ни за кого не агитируем. Просто в очередной раз хочется напомнить классический афоризм: "Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика". Просто будьте внимательны.

3 июня 2020, 17:20

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