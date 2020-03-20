В Кремле поставили жирную точку в вопросе закрытия Москвы из-за коронавируса

Корреспонденты спросили Пескова, какие меры по закрытию Москвы обсуждаются во власти. Пресс-секретарь президента ответил, что речи об этом не идет. "Не обсуждаются сейчас", – сказал он.
Сообщения о закрытии Москвы на карантин из-за коронавируса – клевета. Ранее об этом заявила глава пресс-службы столичной мэрии Гульнара Пенькова. Она заверила, что такой вариант власти не рассматривают, сообщает RT.
Тем не менее, в среде медиков ограничение на въезд в город сочли оправданным. "Это нас обезопасит", – заявил в интервью Русской службе Би-Би-Си главврач Городской клинической больницы №40 Денис Проценко.
В России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом, из них 98 – в Москве. Заболевших доставляют в медицинский центр в Коммунарке. Кроме того, на территории Новой Москвы строится отдельная клиника для пациентов с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила коронавирус пандемией. На 20 марта зафиксировано более 244 случаев заражения COVID-19. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме, в зоне риска пожилые люди. Им рекомендовали ограничить контакты и избегать мест массового скопления людей.
Наиболее тяжелая ситуация складывается в Италии. Каждые сутки там фиксируют около пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Непростая обстановка и в США. На этом фоне президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения.
Популярные темы форума
Что хорошего принес русский мир в донецк?
Жёны брошенки богатых мужчин.
одиночество
А вы уже сходили в ашан?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Что мне делать?
Коронaвирус - это миф?
Закрыли границу с Белорусией
Билл Гейтс пророк или что-то знал заранее?
Как не заболеть?