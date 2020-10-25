Эксперт о проблемах Галкина из-за Навального: Откровенно вляпался

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян прокомментировал скандал, который разгорелся после слов юмориста Максима Галкина в поддержку блогера Алексея Навального. Сатирик, считает специалист, недостаточно хорошо изучил материал.



"К сожалению довольно часто звезды нашего шоу-бизнеса плохо подкованы в политике", – специально для Дни.ру прокомментировал Вадим Манукян скандал с Максимом Галкиным. Тот разнес передачу "Международная пилорама" своего коллеги по ремеслу Тиграна Кеосаяна, в которой тот посмеялся над блогером Алексеем Навальным.

Позже мужа Аллы Пугачевой раскритиковал ведущий Владимир Соловьев. Вадим Манукян отметил, что виной всему – недостаточная осведомленность а

ртиста. "Он отличный пародист. Юморист он тоже довольно неплохой, но в истории с поддержкой Навального к сожалению он откровенно вляпался", – считает эксперт.

"Он не знает о чем в своем ЖЖ писал этот блогер в прошлом? Это сейчас принято затирать архивы Навального, не вспоминать какие дикие вещи он писал в 2007-2008 годах. А Соловьев все помнит. Потому что подобное прощать нельзя. Поэтому он и "врезал" Максу", – объяснил Манукян острую реакцию Соловьева.

"Почему ролики Навального столь популярны? Потому что он предоставляет зрителям яркий фантик сдобренный отборной ненавистью. Идеальная модель для быстрой передачи и максимального распространения визуальной информации. Ладно, молодежь это смотрит. Для них что Барт Симпсон, что Алексей Навальный – это вещи из одной плоскости", – посетовал эксперт.

"Поржать и повозмущаться пользователи соцсетей очень любят. Но Галкин-то куда? Ему трудно изучить материал, если уж он в политическую сатиру решил внедриться?", – удивился Вадим Манукян. Он напомнил, то ранее Максим Галкин более тщательно подходил к вопросу.

"С Зеленским у него времени хватило разобраться", – заметил эксперт. "А тут словно хочет понравиться Навальному и поэтому не пытается вникнуть в его прошлое. Очень жаль. А ведь Макс все еще имеет неплохой потенциал, но ему обязательно стоит вникать в то, кому он поддакивает", – заключил Вадим Манукян.