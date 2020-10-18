Распекающим Галкина украинским политикам дали отпор: Эти люди только что слезли с пальм

Юморист Максим Галкин сделал пародию на украинского лидера Владимира Зеленского. Работу знаменитости раскритиковали в Незалежной.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян считает, что Максима Галкина распекают незаслуженно. Комик, по мнению аналитика, создал отличный номер.

"Здорово у Галкина получилась пародия на Зеленского. Немного не совпадает с визуальным образом, но интонации и дух переданы точно. Печально, что некоторые политики и общественные деятели Украины за последние шесть лет так деградировали, что перестали понимать тонкий юмор и жанр пародии", - рассудил общественник.

Манукян напомнил, что Галкин примеряет на себя не только амплуа политиков соседних государств. Артист время от времени пародирует лидера своей страны Владимира Путина.

"А эта заученная мантра о том, что Галкин пусть лучше шутит про Путина, дескать, ему нельзя, говорит только о том, что эти люди вообще никак не следят за его творчеством и выглядят после таких заявлений откровенно глупо. За последнее время у Галкина выходило несколько пародий с участием президента России. По такой логике россиянам тоже нужно было обидеться и запретить ему это делать? Но ни у кого и мыслей подобных не было. Печально, что за последние годы украинский политикум стал похож на представителей "банановой республики". Складывается ощущение, что эти люди только что слезли с пальм и свои убогие мысли проецируют на всю Украину", – резюмировал Вадим Манукян.

Как писали "Дни.ру", Максим Галкин опубликовал в личном "Инстаграм" видеоролик, в котором спародировал Владимира Зеленского. От лица политика юморист порассуждал над "важными вопросами".