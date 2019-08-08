ФАН продолжит знакомить читателей с правдой об оппозиции вопреки блокировке на "Википедии"

Зеленский захватил Раду Гороскоп Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Военный переворот в Киеве: объявлено об отстранении Зеленского от власти
Жена об уходе Якубовича к другой: Я не виню никого
Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
партнеры
Четверг 8 августа
Лента новостей
21:53
"Перекроила лицо": Чехова урезонила недоброжелателей
21:25
В Москве в ДТП пострадал мотоциклист
21:14
"Сами виноваты": Водонаева отбрила умоляющую о помощи жертву
20:53
В Подмосковье задержали заснувшего за рулем наркоторговца
20:32
"Неплохо сохранился!": Малахов обнажил сексуальный торс
20:22
Тарантино назвал любимого российского режиссера
20:12
"Молодой бойфренд": Канделаки спровоцировала разговоры о разводе
20:02
"Инцест какой-то!": Бледанс выложила постельное фото с с сыном
19:24
"Сработала генетика": народ спорит из-за сына Рудковской и Плющенко
19:16
Скрутили и посадили в машину: задержан экс-президент Киргизии
18:56
Известный режиссер скончался в возрасте 90 лет
18:38
"Работала посудомойкой, теперь приехала": Алибасов вылил ушат грязи на дочь Федосеевой-Шукшиной
18:06
В Архангельске на детей обрушилась кровля здания
17:54
"Наверное, умру": Яковлева сделала неожиданное заявление
17:25
В Удмуртии незаконно срубили десятки деревьев
17:13
"Один в один": Галкин нашел себе новую Пугачеву за рубежом
16:53
В Подмосковье вандалы подожгли детскую площадку
16:37
"Опозорилась": оскорбленная знаменитость не позвала Вайкуле
16:31
"Прекрасна и свежа!": Кожевникову "облизали" с ног до головы
16:26
Мать рассказала о состоянии Корчевникова после аварии
15:54
Перекошенная Боня бросилась к врачам после "уколов красоты"
15:49
Пять миллионов за гимн: вскрылись нескромные запросы выскочки Бузовой
15:47
Правдоруб Садальский сделал публичное признание в любви
15:29
В Башкирии пьяный мужчина попытался ограбить бар
15:23
Бывшая жена вытянула из Тарасова миллионы
15:22
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 августа 2019 года
14:47
Объявлено об опасности Крымского моста после массовой гибели
14:47
Народ в ужасе бежит от гроба Токарева
14:32
Джигарханян возбудился от силиконовой груди новой молодой подружки
14:25
Пасынок о смерти Валентина Гафта
14:02
Райское наслаждение: Виктория Романец проводит время на Бали
14:00
Хитрый Лукашенко лебезит перед иностранцами
13:56
Володин проверил готовность аэропорта Гагарин
13:52
В Архангельской области взорвалась воинская часть
13:46
Гурцкая трогательно почтила память Вербер
13:16
Народ распек пополневшую Елену Летучую
13:10
Поддатый Солнцев набросился на известного артиста
12:44
Шелка, меха и перья: похороны Вербер превратят в модный показ
12:28
"Без нее мне очень плохо": Порошина страдает по умершей матери
12:16
"Я плакала и ликовала": Исаева в отсутствие мужа уединилась с Филиппом
12:09
Фадеев выступил после заявления брошенной Наргиз
11:42
Лучше места не нашлось: семья устроила прощание с Токаревым в химической лаборатории
11:40
Кейт Миддлтон и принц Уильям резко изменили планы из-за смертельной опасности
11:36
Жена Джигурды сделала громкое заявление
11:26
Богомолова перекосило рядом с Собчак
10:54
"Это больно!": изведенная анорексией дочь известного спортсмена рассказала о страшных муках
10:31
"Это залет": Богомолов женится на Собчак из-за беременности
10:02
"Работы нет, девушки тоже": как живет Степанов из "Обитаемого острова"
09:33
Экс-президента Киргизии обвинили в нарушении Конституции
09:08
Беременная третьим ребенком Мила Йовович испытала дикий ужас
08:45
Волочкова с партнером раздвинула ноги прямо перед гостями
08:27
"Елизавета прекрасная": дочь Галкина восхитила народ королевским видом
08:26
Под Новороссийском автобус и автомобиль рухнули в обрыв после ДТП
06:24
Караулова без лифчика вызвала оторопь
06:20
Все испортил: скандалист Лукашенко жестко подставил Путина
04:07
Шейк провоцирует нового бойфренда эротическими фотографиями
02:38
"Ты невероятная!": Агаларов ласково поздравил любимую супругу
00:12
"Никакой сексуальности": Ольгу Серябкину разгромили за новый образ
21:55
Умерла вдова актера Анатолия Кузнецова
21:43
Многодетная Барановская высказалась об усыновлении
21:43
Подруга проговорилась о дате и месте похорон Вербер
21:09
Зеленский крупно оконфузился во время важного визита
21:08
Бузову и Киркорова используют для обмана россиян
20:59
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
20:26
Вышвырнутая Фадеевым певица Наргиз сделала заявление
20:01
Самолет Москва – Ереван прервал взлет по технической причине
19:46
"Стыд и позор": россияне пропесочили Собчак за видео с сыном в бане
19:32
Экс-президента Киргизии задержали
19:19
Володин потребовал ускорить реконструкцию стадиона "Волга"
19:06
Процесс восстановления затянется: Цой получила неутешительный прогноз после травмы
18:47
"Установите личность этой мрази!": Водонаеву прорвало из-за жуткого избиения
18:28
Очень романтично: Виторган встретил рассвет с Нинидзе
18:11
В московском метро пассажир упал на рельсы
18:03
Коварство и интриги: шокирующий поворот в деле Скрипалей
17:52
Сын обнародовал дату похорон Вилли Токарева
17:45
В Башкирии автомобиль насмерть сбил женщину
17:40
Володин обсудил проблемы Волгоградской области с кандидатами в депутаты
17:27
"Я сняла обручальное кольцо": Глюк'Oza высказалась после слухов о разводе
17:23
"Красивая киска": обнажившаяся Каменских привела в восторг
17:13
"ЕР" собрала более тонны вещей для пострадавших от паводка в Приамурье
17:11
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева
16:57
Тарантино назвал любимый советский фильм
16:53
"Плачу у твоей кроватки": Тодоренко оставила слезливое сообщение сыну
16:45
Толкалина заговорила после мерзких оскорблений
16:33
"ЕР" поможет школам подготовиться к учебному году
16:24
Пассажир устроил стриптиз на борту самолета
16:21
"Какая-то тварь": Зверев грязно выругался из-за смерти Вербер
16:15
"Штаны подтяни, праведник": Тарасову крепко досталось за странный наряд в храме
16:13
Сын Рудковской и Плющенко скорбит из-за смерти близкого
15:58
Фракция "ЕР" поддержала расследование иностранного вмешательства в российские выборы
15:57
Народ в восторге от свадебного фото Лободы
15:47
В Удмуртии пьяная женщина угнала автомобиль и поехала к друзьям
15:37
Грязный скандал вокруг известной актрисы заставил Шепелева признаться
15:24
В Подмосковье загорелся склад возле ТЭЦ
15:07
Володин осмотрел обновленную набережную Волгограда
15:01
Только попробуй: осмелевшему Зеленскому начали угрожать
14:55
"Только молиться": жена рассказала о состоянии Гафта после инсульта
14:52
Корчевников разбился в серьезном ДТП
14:52
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)
14:48
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 августа 2019 года
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем
"Королева!": Барановская в роскошном платье устроила танцы на берегу моря
Объявлено о международном розыске сбежавшего Порошенко
"Жуткий холод, травмы и постоянные ожидания": Дарья Повереннова рассказала о закулисье съемок
Объявлено о возвращении бежавшего с позором Порошенко
Скучная и безликая: квартиру Бузовой рассмотрели под микроскопом
Общество

ФАН продолжит знакомить читателей с правдой об оппозиции вопреки блокировке на "Википедии"

Фото: www.globallookpress.com
СМИ сообщили о блокировке "Википедией" сайтов Федерального агентства новостей (ФАН), "Журналистская правда", "Народные новости" и "Экономика сегодня". По мнению журналистов, случившееся говорит о том, что популярная энциклопедия стала инструментом информационного давления на Россию в интересах оппозиции. Несмотря на блокировку, издания не собираются прекращать освещать деятельность скандально известных несистемных либералов.  
прочитано 151 раз

ФАН часто публикует громкие расследования об оппозиционерах, где подробно описывает методы всевозможных "борцов за народное счастье". "Этот факт стал основанием для администрации "Википедии" заблокировать ФАН", – уверены журналисты.  

ПО ТЕМЕ

ФАН требует выяснить причины блокировки на YouTube неоппозиционных стримов событий 3 августа

Прозападные СМИ пытаются повлиять на московские выборы по заказу США?

Ситуация вызвала негативную общественную реакцию. Интернет-энциклопедию заподозрили в предвзятости. Примечательно, что создатель проекта, американец Джимми Уэйлс ранее уже проявлял свои политические взгляды подобным образом. 

В 2011 году он был одним из членов жюри немецкой премии "Квадрига". Тогда было решено вручить премию Владимиру Путину, но Уэйлс отказался это делать и снял с себя полномочия члена жюри. 

Глядя на происходящее, не покидает ощущение, что с каждым годом "Википедия" становится все более предвзятым ресурсом, хотя изначально сайт создавался для подачи объективной информации. Его создатели гордились тем, что на их проект не оказывает влияния ни одна страна мира. 

Уэйлс объяснял это тем, что сайт существует на пожертвования. Поэтому если какое-либо государство попытается повлиять на работу интернет-энциклопедии, то ее можно будет просто закрыть. 

Джимми Уэйлс. Фото: www.globallookpress.com

Но лазейка, видимо, все-таки появилась. "На ресурсе работает огромное количество авторов, редакторов и административных работников. Другими словами, фактические данные, указанные в статьях на "Википедии", определяет целая группа людей, которые могут быть подвержены влиянию извне", – пишет ФАН.  

В пример агентство приводит московского журналиста Андрея Графова, который регулярно вносил правки, косвенно связанные с деятельностью российских либералов. В итоге его забанили, хотя Графов пытался предоставить максимально объективные данные о различных событиях. Журналист обращался к администрации сайта, но так и не добился справедливости. 

Можно предположить, что ФАН заблокировали по той же причине. Создается впечатление, что администрация "Википедии" не оценила объективную информацию о либералах. Нельзя исключать, что нежелание публиковать альтернативные данные говорит том, что ресурс пытается повлиять на мнение россиян. 

В итоге издание ФАН оказалось вовлечено в сомнительные политические интриги. Сама же "Википедия" в этой некрасивой ситуации больше похожа не на объективный ресурс, а на инструмент в информационной войне против России. 

Автор: 8 августа 2019, 21:35

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский крупно оконфузился во время важного визита
Беспардонный Лукашенко устроил международный скандал
Объявлено о возвращении бежавшего с позором Порошенко
Украина придумала замену российскому топливу

Шоу-бизнес

"Перекроила лицо": Чехова урезонила недоброжелателей
"Что скажет Бульдог?!": игривая Асмус раскинулась на кровати в кружевном белье
"Сами виноваты": Водонаева отбрила умоляющую о помощи жертву
"Неплохо сохранился!": Малахов обнажил сексуальный торс

Проишествия

В небе задымился самолет с пассажирами
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре

Lifestyle

Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Терминатор-6": в кого превратился сыгравший молодого Джона Коннора актер
Шоу-бизнес

"Это залет": Богомолов женится на Собчак из-за беременности

Такой вывод сделала Лена Миро после просмотра видео
Шоу-бизнес

"Опозорилась": оскорбленная знаменитость не позвала Вайкуле

Артистка на шоу обидела своими словами человека
Шоу-бизнес

Перекошенная Боня бросилась к врачам после "уколов красоты"

Лицо телеведущей стало асимметричным
Шоу-бизнес

"Наверное, умру": Яковлева сделала неожиданное заявление

Звезда приняла важное решение

Гороскоп

Двое детей: Гогену Солнцеву сообщили радостное известие
"Были ссоры и расставания": появились подробности отношений Рыбина и Сенчуковой
"Давал поводы для ревности": неожиданное заявление о расставании Глюк'oZы c мужем
На браке Собчак и Богомолова поставили крест

Фоторепортажи

Богомолова перекосило рядом с Собчак
Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве
Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике
Жуткие последствия пожаров в Сибири

Спорт

"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева
Амбициозная Шарапова с треском провалилась
Стихия унесла жизнь знаменитой спортсменки
"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой

Регионы

Опубликовано шокирующее фото Крымского моста после массовой гибели
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru