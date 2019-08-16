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Общество

Мусорное будущее человечества

Фото: www.globallookpress.com
Ручная сборка, циклическая экономика и бактерии-терминаторы: как человечеству не захлебнуться в собственном мусоре.
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Батарейки, электролампочки, пластиковые бутылки, вездесущие полиэтиленовые пакеты – с каждым годом человечество производит все больше мусора, который нельзя просто выкинуть и забыть. Проблема токсичных высокотехнологических отходов уже готова обрушиться нам на голову зловещим экологическим бумерангом. Опрошенные редакцией футурологи, глобалисты и эксперты в сфере охраны среды предложили два сценария выхода из мусорного кризиса – оптимистичный и пессимистичный. Первый сулит цивилизации практически рай на земле, второй угрожает тотальным апокалипсисом. Какой из этих вариантов выбрать, придется решать в самое ближайшее время, ведь его у нас осталось совсем немного.

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Бактерии против пластика

"Согласно оценкам, ежегодно в мире появляется около трех миллиардов тонн мусора, что настоятельно требует решения вопроса его переработки, захоронения и утилизации, – рассказывает экоконсультант Полина Григорьева из компании "Зеленый Драйвер". – В европейских странах переработке подлежат в среднем 50%–60% бытовых отходов. В России эти показатели составляют 4%–5%". 

Возьмем для примера пластик. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), в год человечество производит 100 миллионов тонн пластмассового мусора. Объем производства изделий из этого материала сегодня составляет 53 килограмма на человека в год и постепенно увеличивается. Если текущие тенденции сохранятся, то к 2030 году этот показатель вырастет на 40%. Соответственно увеличится и количество пластикового мусора. Между тем, что с ним делать и как перерабатывать, пока не слишком ясно – по данным WWF, утилизация пластика путем сжигания чревата ростом раковых заболеваний и одновременно угрожает существованию 270 видов животных, передает ТАСС.

Впрочем, не все так безнадежно. Еще в 2016 году японские биотехнологи открыли бактерии Ideonella sakaiensis, способных расщеплять полиэтиленфталат (из которого состоят пластиковые бутылки) до относительно безопасных для экологии мономеров: терефталевой кислоты и этиленгликоля, о чем свидетельствуют данные Sciencemag. Аналогичные исследования ведутся и в других странах, так что, возможно, недалек тот час, когда горы пластмассовых отходов исчезнут со свалок безо всякого вреда для окружающей среды.

"Чтобы понять, как человечество будет справляться с мусором, давайте заглянем на 50-60 лет вперед, – приглашает в будущее футуролог Валерия Прайд, член Координационного Совета Российского трансгуманистического движения. – Переработка отходов будет осуществляться нанороботами и искусственно выведенными бактериями. Американский генетик и биохимик Крейг Вентер (Craig Venter) уже создал первую искусственную бактерию, другие ученые начинают работы по созданию нанороботов – маленьких управляемых молекул. Также для переработки мусора создаются нанопленки, задерживающие те вещества, с которыми не справляются обычные фильтры. В будущем же появятся нанороботы, которые смогут "разбирать" на составные части все, что угодно. Легионы специализированных нанороботов справятся с пластиком, бумагой, металлом, из которых затем будут собирать мебель или сразу космические корабли". 

Безотходные нанороботы

Еще более интересный и перспективный подход к решению мусорной проблемы – радикальное изменение самой структуры экономики, переход ее на технологические процессы, вообще не генерирующие мусор. Безотходное производство, о котором много говорят уже не первое десятилетие, пока остается только целью, но уже куда более реальной и достижимой, чем прежде.

– В промышленности активно развивается cradle-to-cradledesign – концепция безотходных систем производства, не наносящая вреда окружающей среде. Нанороботы будут гениально безотходны, они станут прорывом человечества, причем вполне реальным – ведь их создание не противоречит научной картине мира. Надо только подождать пять, шесть, семь десятилетий, а через сто лет наша Земля будет просто в идеальном порядке, – уверена Валерия Прайд.

- Как экологу-оптимисту мне хотелось бы верить, что через 100 лет мы, благодаря растущей осознанности потребителей и бизнеса, построим "циклическую экономику", – поддерживает оптимистический сценарий Полина Григорьева. – В этой системе колоссальное место занимает ответственность потребителя: не покупай новое, чини до последнего старое, откажись от личного в пользу совместного потребления. В результате все отходы будут превращены в ресурсы, исчезнут одноразовые предметы из пластика, а упаковка товаров станет полностью биоразлагаемой. При этом вещи будут производиться с учетом их последующего апгрейда и ремонта. 

При победе экологически ответственного поведения заранее просчитанные варианты переработки и использования отходов, то есть та самая "циклическая экономика", действительно может преобразить технологическую сферу. Вслед за тем последуют и другие, еще более заметные изменения к лучшему.

Фото: www.globallookpress.com

– Сейчас имеются гипотезы о возможности разработки на Луне месторождений топлива. Это приведет к снижению нагрузки на экологию и улучшению состояния антропогенной среды. Также в будущем вероятна перестройка мегаполисов в гиперструктуры по аркологическому типу, что позволит одновременно и увеличить их вместительность для растущего населения, и снизить нагрузку на окружающую среду. Вполне вероятно, что это в свою очередь вызовет некие пока неизвестные нам экологические проблемы, но текущие будут решены и развитый мир справится с этим вызовом своей среде обитания, - предполагает политический аналитик Гражданского комитета России, эксперт по глобальным процессам Дмитрий Лесных.

По его мнению, развитые страны мира, которые сегодня являются основными поставщиками мусора, уже находятся на пороге нового технологического скачка. С одной стороны, он приведет к новым методам получения энергии и продукции, с другой – сделает более экологичной работу с отходами. 

– Поэтому через сто лет текущие проблемы будут неактуальны, в сфере экологии возникнут уже совсем другие вопросы, – подчеркивает Лесных.

Антропогенный фактор

Все, о чем мы уже говорили, возможно только в том случае, когда человечество осознает необходимость решения мусорной проблемы. Начинать придется с себя – сортируя мусор в собственном домохозяйстве, сдавая батарейки в пункты приема, выбирая экологичную упаковку и так далее. Но что, если людям не хватит сознательности?

– Количество производимого мусора – упаковки, одноразовых вещей и так далее - снижаться пока не собирается, – напоминает эколог Мария Савина, руководитель проекта "ЛучшеЧемПакет". – Захоронение ТБО на свалках становится серьёзным источником выбросов метана и сопутствующих газов… Пока разделять и компостировать мусор не станет удобно всем и каждому, пока в магазинах будет продаваться одноразовая упаковка – ситуация будет меняться слишком медленно.

Негативный сценарий предполагает обрушение существующих глобальных экосистем под давлением "антропогенного фактора" – проще говоря, деятельности человека. Микрочастицы пластика уже сейчас выявляются практически в каждом водоёме планеты.

Фото: www.globallookpress.com

– На ближайшую перспективу очевидно, что необходимо повышение экологических стандартов для производств (Россия здесь, кстати, идет в ногу со временем и нормы ЭКО

на нефтеперерабатывающих предприятиях одни из самых высоких в мире), – рассуждает Дмитрий Лесных. – А также централизованное строительство заводов вторичной переработки отходов. В бытовых же рамках – вести разъяснение населению пользы раздельного сбора отходов, для дальнейшей его переработки и необходимости строительства предприятий по обращению с мусором.

Получается, что при правильном обращении с отходами через 100 лет экологическая ситуация на Земле может станет лучше существующей сегодня, однако если человечество допустит ошибки в обращении с отходами, то в будущем это может привести к весьма серьезным последствиям. 

- Мы допускаем ошибки уже сейчас, откладывать на потом решение проблем недопустимо. Как сказала немецкий политик и эколог Петра Келли: “Если наше поколение не сделает невозможного, нас ожидает немыслимое", – резюмирует Полина Григорьева.

Автор: 16 августа 2019, 14:33

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