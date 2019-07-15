Стало известно о громком разрыве Поклонской

Депутат Госдумы прекратила старые отношения. Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сообществом царебожников.

Политик разорвала всякие контакты и с идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. По словам источника в окружении Натальи Поклонской, их отношения испортились после того, как летом 2018 года депутат вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева.

Известно, что разрыв произошел именно под влиянием супруга Натальи Поклонской, передает Telegram-канал Ura.ru. Отмечается, что парламентарий связалась с царебожниками, когда состояла в предыдущем браке с екатеринбургским прокурором Андреем Красильниковым. В отличие от депутата, бывший муж и сейчас постоянно приезжает в монастырь к Сергию.

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