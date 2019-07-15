Стало известно о громком разрыве Поклонской
Политик разорвала всякие контакты и с идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. По словам источника в окружении Натальи Поклонской, их отношения испортились после того, как летом 2018 года депутат вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева.
Известно, что разрыв произошел именно под влиянием супруга Натальи Поклонской, передает Telegram-канал Ura.ru. Отмечается, что парламентарий связалась с царебожниками, когда состояла в предыдущем браке с екатеринбургским прокурором Андреем Красильниковым. В отличие от депутата, бывший муж и сейчас постоянно приезжает в монастырь к Сергию.
Материал дополняется
Интимное признание певицы
Актер поговорил с журналистами
Музыкант собрал все вещи и уехал от супруги и детей
Президент искупался в Черном море
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Обмен старой жены на новую
Бывший муж теперь мой начальник
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Ищу женщину онанистку
Отец напивается и поднимает руку
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
А нам астролог сказала всю правду!
Макдональдс
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Страпон
Жена алкоголичка
Как назвать собаку?
Обязательно ли играть свадьбу?
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Хочу забеременеть в тайне от него
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Больно заниматься сексом
Самолёт не доверяю,только поезд.
я люблю сексуальных
Краско уходит в монастырь?
От сигарет толстеют?
Гелендваген
Как?
Очень навязчивый