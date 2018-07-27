Наталье Поклонской предложили уйти

В думской фракции "Единая Россия" не оценили демарш депутата Натальи Поклонской в ходе голосования по проекту изменений в пенсионном законодательстве. Коллега Поклонской по нижней палате парламента Оксана Пушкина предложила экс-прокурору Крыма подумать об уходе с поста главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера законодателей.



По словам Оксаны Пушкиной, произошедшее – личный пиар Натальи Поклонской или людей, которые написали ей подобный сценарий поведения. "Человек сидел год после на самом деле сюрреалистичной истории, которую она организовала вокруг фильма "Матильда", и вдруг решил напомнить о себе таким образом", – сказала Пушкина.



Она считает, что депутат должна была предупредить коллег по фракции о намерении голосовать против пенсионного законопроекта. "Если мы говорим про убеждения, то до голосования сообщи коллегам о своем решении открыто, – прокомментировала Пушкина поведение однопартийки. – Это команда, это про чувство локтя, это про ответственность".

Она обратила внимание на заявление Поклонской о подготовке ею поправок к принятому в первом чтении тексту законопроекта. По мнению Пушкиной, такое поведение парламентария – популизм: "К какому закону? Ты голосовала против, готовь новый закон!"

"Непрофессионализм, высокомерие, воинствующая самовлюбленность, конъюнктура, демарш. Вот о чем эта история, и совсем не про судьбы людей – своих избирателей", – заключила Оксана Пушкина.

По ее мнению, на дальнейшие события (отсутствие депутатов на заседании комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) повлияли исключительно личные качества возглавляющей комиссию Поклонской. Как рассказала Пушкина, о том, что на комиссию никто не пришел, она узнала из СМИ.





"Уверена: каждый сам принимал это решение. За что боролись, как говорится, – прокомментировала она это событие. – Высокомерия и ханжества люди не прощают, они перестают уважать. Поклонская ведь давно уже игнорирует всех". И, как заметила Пушкина, до сих пор бывший прокурор Крыма не упускает возможности подчеркнуть свою роль в воссоединении полуострова с Россией.

"Я Крым вернула! А что ты сделал?" – примерно так, со слов коллег, она общается с теми, кто пытается поговорить с ней по существу. Вот пусть сама теперь делает выводы и решает, сможет руководить комиссией или нет".

Накануне заседание комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сорвалось из-за отсутствия кворума. Как отмечает агентство Regnum, Поклонская объяснила это обширной повесткой, где, в частности, были предложения по проверкам ряда депутатов. Ранее бывший крымский прокурор проголосовала против правительственного законопроекта о настройке пенсионной системы.