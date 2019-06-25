Соловьев оскорбил память покойного Доренко

Журналист нелестно высказался о коллеге. Владимир Соловьев назвал предателем покойного главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.

Ведущий недоумевает, говоря о тех, "кто с придыханием сейчас вспоминает о Доренко". "Я понимаю, почему какая-нибудь Кристина Потупчик (блогер. – Прим. ред.) близка к Доренко. Потому что оба предатели", – цитирует Владимира Соловьева URA.ru.

По словам журналиста, экс-главред "Говорит Москва" во время Майдана на Украине нелестно высказывался о президенте России Владимире Путине. Он добавил, что занимавшая пост комиссара молодежного движения "Наши" Потупчик "теперь вытирает ноги" о тех, кому "вечно клялась в любви", сообщает URA.ru.

В мае Соловьев заявил, что смерть Доренко стала большой потерей для профессионального сообщества журналистов. По словам ведущего, его коллега был выдающимся репортером для нескольких поколений.

Как писали "Дни.ру", ранее Владимир Соловьев попал в крупный скандал. Он объяснил нежелание участвовать в словесной дуэли с краснодарским коллегой Кириллом Гурьевым: журналист боится, что на него подадут в суд.

Шоумен уличил телеведущего в желании прославиться. Он обрушился на Владимира Соловьева из-за слов о протестовавших против строительства храма "потомках бесов, убивших царя" в Екатеринбурге.