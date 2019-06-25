Соловьев оскорбил память покойного Доренко
Ведущий недоумевает, говоря о тех, "кто с придыханием сейчас вспоминает о Доренко". "Я понимаю, почему какая-нибудь Кристина Потупчик (блогер. – Прим. ред.) близка к Доренко. Потому что оба предатели", – цитирует Владимира Соловьева URA.ru.
По словам журналиста, экс-главред "Говорит Москва" во время Майдана на Украине нелестно высказывался о президенте России Владимире Путине. Он добавил, что занимавшая пост комиссара молодежного движения "Наши" Потупчик "теперь вытирает ноги" о тех, кому "вечно клялась в любви", сообщает URA.ru.
В мае Соловьев заявил, что смерть Доренко стала большой потерей для профессионального сообщества журналистов. По словам ведущего, его коллега был выдающимся репортером для нескольких поколений.
Как писали "Дни.ру", ранее Владимир Соловьев попал в крупный скандал. Он объяснил нежелание участвовать в словесной дуэли с краснодарским коллегой Кириллом Гурьевым: журналист боится, что на него подадут в суд.
Шоумен уличил телеведущего в желании прославиться. Он обрушился на Владимира Соловьева из-за слов о протестовавших против строительства храма "потомках бесов, убивших царя" в Екатеринбурге.
Специалисты проанализировали события
Они связаны с популярной телеигрой
Певицу раскритиковали за отсутствие концертов на родине
Дана Борисова готова помочь певице
Популярные темы форума
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Но это не призидент в Грузии
Мачеха подкатывает к моему парню.
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Вам нравится женщины за рулём?
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Двойное проникновение
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
муж не разрешает худеть
Влюбилась в парня подруги
Почему хохлушкам нельзя верить...
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
мне нравится русские мужчины!
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Марина Хлебникова похудела и постарела
Алибасов всех обманул?
Как вернуть страсть?
хочу попробовать с МЖМ
Не дает деньги на шоппинг
Как вам презик Зеленский?
Заголовки
около метро в Москве опять понажовщина
В лесу
Переписки с бывшей
Подруга эгоистка