Поджавший хвост Соловьев оправдался за отказ ответить за свои слова
Шоумен уличил журналиста в желании прославиться. Краснодарец обрушился на Владимира Соловьева из-за слов о протестовавших против строительства храма "потомках бесов, убивших царя" в Екатеринбурге.
"Вспомните, как Лебедев один раз на передаче ударил Полонского! Он тут же получил судимость", – цитирует Владимира Соловьева RNS. Кроме того, шоумен посоветовал Кириллу Гурьеву проявить свои бойцовские качества на ринге в MMA.
Также журналист уверен, что за вызовом на "дуэль" стоит желание краснодарского коллеги прославиться. "Этот человек называет себя "человек-пельмень" (так называется его Telegram-канал – Прим. ред.). В следующий раз мне отвечать "человеку-колбаске", "человеку-бородинскому хлебушку", "человеку-торшеру"?", – оправдался Владимир Соловьев. Он считает, что Гурьеву "нужна психиатрическая помощь".
Ранее краснодарский журналист опубликовал открытое письмо Владимиру Соловьеву, обозвавшего протестующих против строительства храма екатеринбуржцев "потомками бесов". Гурьев вызвал ведущего на дуэль. "Я не хочу с тобой разговаривать, я просто хочу надрать тебе зад", - дерзко заявил краснодарец.
Как писали "Дни.ру", ранее екатеринбурженка Евгения Чудновец подала жалобу на телеведущего в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области. Она заявила, что Владимира Соловьева за его слова можно привлечь по статьям за оскорбление религиозных чувств, за разжигание ненависти и за клевету. Женщина намерена подать заявление и в Генпрокуратуру.
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