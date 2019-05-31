Эрнста предупредили об опасном сговоре
Константин Эрнст стал целью чьего-то сговора. Утихшие было скандалы всплывают вновь, да и новых не приходится долго ждать. К примеру, Александру Друзю пришлось извиняться за попытку сжульничать на шоу "Кто хочет стать миллионером?". Хотя вины своей известный знаток так и не признал.
"А помните как все начиналось: я не я и лошадь не моя. А оказывается – и виноват, и покаялся. Правда, люди об этом знали с самого начала. Запись слышали все, это ведь не секрет полишинеля. Там было все предельно понятно. Пусть скажет спасибо, что финансовый ущерб своими действиями передаче не нанес. И всего лишь должность в комиссии по этике потерял, да эфиров в "Что? Где? Когда?" лишился – ведь все могло закончиться куда плачевнее", – заявил "Дням.Ру" эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
В феврале главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Александра Друзя в мошенничестве. По его словам, Александр предложил раскрыть список вопросов, которые зададут в выпуске с его участием, и ответы на них. В качестве вознаграждения Беру предложили долю от выигрыша в 3 миллиона. Друзь, в свою очередь, пытался свалить вину на главного редактора. В итоге Константин Эрнст обоих отстранил от эфира.
И это, к сожалению, далеко не единственный скандал, с которым приходится разбираться Константину Эрнсту. Еще не утихло обсуждение истории с шоу "Голос. Дети". Словом, гендиректору Первого канала не позавидуешь.
"Вокруг все словно сговорились, скандал за скандалом. Я очень далек от теорий заговора, но слишком много их выплыло на свет за последнее время. Словно кто-то под Константина Эрнста копает. Ни с одним из других федеральных каналов таких глобальных вещей не происходит", – подвел итог Вадим Манукян.
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