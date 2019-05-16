Володин призвал оперативно внести законопроект о горячем питании в школах

Вопрос внесения нормативно-правового акта о горячем питании в общеобразовательных учебных заведениях вызвал бурную дискуссию после отчета о работе правительства, отметил на пленарном заседании 16 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, документ не предложен к рассмотрению депутатам и все еще находится в кабмине.



Вячеслав Володин напомнил о предложениях, чтобы в рационе школьников были горячее питание, молоко, кисломолочная продукция и соки. "Коллеги, мы говорили о законе. Где закон?" – цитирует спикера официальный сайт Госдумы.



Председатель нижней палаты отметил, что после отчета о работе правительства прошел месяц, были даны поручения, глава кабмина Дмитрий Медведев поддержал законодателей в этом вопросе и дал соответствующие поручения. Он призвал парламентариев определиться с авторами и инициировать законопроект как совместный от всех фракций, тем более что глава думских единороссов Сергей Неверов выступил с концепцией, которую поддержали депутаты.

Вячеслав Володин предложил заслушать 22 мая отчет первого зампреда Госдумы Александра Жукова о принятых решениях по законопроекту и других вопросах. Речь идет о выездной торговле, создании совместной рабочей группы с Совфедом и правительством по этому нормативному акту, а также о других темах, которые затрагивались в ходе отчета Медведева перед депутатами, уточнил спикер.

"Мы просим, чтобы Вы проанализировали все решения, которые были приняты по итогам, и объективно доложили информацию, по чьей вине задерживается внесение решений, которых ждут наши граждане", – обратился председатель нижней палаты к первому заместителю.

Напомним, что Дмитрий Медведев 17 апреля выступил с отчетом перед депутатами о работе правительства за прошлый год. Он затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включая реализацию национальных проектов.