Володин призвал оперативно внести законопроект о горячем питании в школах
Вячеслав Володин напомнил о предложениях, чтобы в рационе школьников
были горячее питание, молоко, кисломолочная продукция и соки. "Коллеги, мы
говорили о законе. Где закон?" – цитирует спикера официальный сайт
Госдумы.
Председатель нижней палаты отметил, что после отчета о работе правительства прошел месяц, были даны поручения, глава кабмина Дмитрий Медведев поддержал законодателей в этом вопросе и дал соответствующие поручения. Он призвал парламентариев определиться с авторами и инициировать законопроект как совместный от всех фракций, тем более что глава думских единороссов Сергей Неверов выступил с концепцией, которую поддержали депутаты.
Вячеслав Володин предложил заслушать 22 мая отчет первого зампреда Госдумы Александра Жукова о принятых решениях по законопроекту и других вопросах. Речь идет о выездной торговле, создании совместной рабочей группы с Совфедом и правительством по этому нормативному акту, а также о других темах, которые затрагивались в ходе отчета Медведева перед депутатами, уточнил спикер.
"Мы просим, чтобы Вы проанализировали все решения, которые были приняты по итогам, и объективно доложили информацию, по чьей вине задерживается внесение решений, которых ждут наши граждане", – обратился председатель нижней палаты к первому заместителю.
Напомним, что Дмитрий Медведев 17 апреля выступил с отчетом перед депутатами о работе правительства за прошлый год. Он затронул актуальные вопросы в социально-экономической сфере, включая реализацию национальных проектов.
Другим роженицам не давали даже смотреть в окна
Артисту больше не пророчат победу в музыкальном конкурсе
Стало известно, откуда родные выручили почти восемь миллионов
Внезапное откровение популярной телеведущей
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
хочу спросить,кто замуж вышел за разведённого мужчину,он обсуждает первую семью ?
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Не хочу идти в школу.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
умер Сергей Даренко
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Убить полковника Сандерса!
Ищите мужика по расчету
Первый раз ударил
Все бабы козлы!
Секс
Мой мужчина меня бьет
Как найти свое место?
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Все бабы тупицы, вы здесь всякую фигню обсуждаете!
Хватит гадить в подъездах!!!
Разин достал уже
Не могу себя принять
Любовница просит пособий
Сон
Прости, тутка.
Ирина Шейк и Бреди растались
Вернулся спустя год
Пухлые лучше худых
Бросил на 6 неделе беременности
Боюсь уколов, истерика
Отбирают квартиру