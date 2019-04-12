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Общество

Инструкция по защите от кредитных мошенников

Фото: www.globallookpress.com
"Вы просрочили кредит, когда платить собираетесь?" – такой звонок от коллектора, конечно, вряд ли кого-то обрадует, особенно если об этом кредите вы слышите в первый раз. 
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Доказать, что вы стали жертвой мошенников сложно, но можно, если вы имеете дело с нормальным банком или микрофинансовой организацией, которые сами были введены в заблуждение. Гораздо хуже, если заем оформлен у так называемых "черных кредиторов". Они не будут разбираться и входить в ваше положение, а будут давить – бесконечными звонками, угрозами, шантажом.

Как не стать должником поневоле? Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев привел несколько простых правил, которые помогут избежать нехорошей ситуации.

Правило первое: избегайте "фишинговых" сайтов

Прежде, чем повесить на вас кредит, мошенникам понадобятся ваши личные данные. Один из самых распространенных каналов их получения – это интернет. Многие кредитные организации сегодня предлагают свои услуги онлайн. Мошенники создают похожие сайты, где, выдавая себя за банк или МФО, просят заполнить заявку, например, на получение кредита. Человек вводит фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а возможно, и номер карты, после чего всплывает сообщение, что "операция невозможна" или в ссуде отказано. Однако данные злоумышленник уже получил.

Фото: pixabay.com

Прежде, чем оставлять свои данные, убедитесь, что сайт точно принадлежит той кредитной организации, в которой вы хотите взять кредит. Чтобы бороться с "фишинговыми" ресурсами, недавно "Яндекс" совместно с Центральным банком РФ реализовал полезный проект. Теперь официальные сайты финансовых организаций маркируются в результатах поиска специальным знаком – галочкой. При наведении курсора на нее возникает надпись – "это сайт организации, сведения о которой занесены в государственный реестр".

Правило второе: не предоставляйте незнакомым людям свое фото с паспортом

Согласно рекомендациям Центрального банка, финансовым организациям, которые предоставляют ссуды онлайн, следует запрашивать у клиентов их фотографию и скан паспорта. Эта дополнительная мера предосторожности важна для того, чтобы проверить, действительно ли человек берет кредит на себя или его именем прикрывается мошенник. Поэтому злоумышленники пытаются любыми способами получить такие фото.

Методы бывают разные. Например, в социальных сетях или на форумах анонсируется конкурс с ценными призами, съемки клипа или даже фильма. Очень часто мнимые продюсеры разыскивают детей. История выглядит очень привлекательно – каждый родитель желает, чтобы его ребенок стал звездой экрана. Для участия в проекте нужно всего-то заполнить анкету и прислать свою фотографию вместе с паспортом. Имея на руках такую персональную информацию, мошенник может спокойно брать ссуды на ваше имя.

Фото: www.globallookpress.com

Правило третье: не диктуйте незнакомым людям ваши данные по телефону 

"Продиктуйте, пожалуйста, номер вашей карты и данные паспорта, и мы начислим вам компенсацию за путевку, которой вы не воспользовались", – если вам звонят с такой просьбой, знайте – это мошенники. Часто они целенаправленно ищут пенсионеров, которым положены различные выплаты и компенсации. Впрочем, и другие категории населения могут оказаться в группе риска.

Например, мошенники могут обещать благотворительную помощь или выигрыш в лотерее. Главное, знать – тот, кто действительно хочет вам помочь, не будет вызнавать ваши персональные данные. Если вы все-таки сомневаетесь, попросите перезвонить позднее, а сами за это время свяжитесь с организацией, на которую ссылается собеседник, и уточните, действительно ли вам звонили оттуда и положены ли вам выплаты. Обязательно найдите контакты организации самостоятельно, потому что мошенник может действовать сообща и предоставить вам телефон, по которому ответит его сообщник.

Также не стоит доверять тем, кто берется помочь вам в оформлении кредита по телефону. Даже если предложение показалось вам интересным, подавать заявку на кредит надо или в офисе компании или на ее официальном сайте, но никак не по телефону. Само собой, финансовая организация должна входить в государственный реестр и иметь лицензию ЦБ.

Правило четвертое: остерегайтесь тех, кто обещает решить ваши проблемы

Часто мошенники пытаются обмануть людей, которые уже пострадали от нечистоплотных махинаций. Один из самых распространенных видов мошенничества – это поступающие по интернету или по телефону предложения вернуть денежные средства, которые человек ранее потерял в каких-либо финансовых проектах. Естественно для предоставления данной услуги необходимо заключить договор и указать в нем паспортные данные. Впоследствии злоумышленники используют их для оформления займов и кредитов. А пострадавший не только не получает свои деньги, но и становится должен банкам или микрофинансовым организациям.

Фото: www.globallookpress.com

Правило пятое: не устанавливайте сомнительные приложения

Технологии не стоят на месте. Поэтому в последнее время выросло число мошенничеств, связанных с мобильными приложениями. Мошенники звонят от имени финансовой организации и предлагают оформить заем, не по телефону, а как надо, по-современному – через приложение. Ссылку на него они вам, конечно же, пришлют. Но не спешите устанавливать программу на свой смартфон. Скорее всего, это приложение удаленного доступа (типа Anydesk), с помощью которого мошенники смогут видеть все, что вы вводите на телефоне. Естественно, включая ваши персональные данные. Перед установкой любых программ внимательно изучите, действительно ли они принадлежат легальным кредитным организациям.

Что делать, если кто-то взял кредит на ваше имя

Если вы обнаружили, что на ваше имя все же взяли кредит, ни в коем случае нельзя терять время. Не нужно думать, что ситуация разрешится сама и можно просто не отвечать на звонки коллекторов и оставить все как есть. Если ваши данные находятся у мошенника, то возможно, это только начало. Он может взять на вас еще несколько кредитов.

В таком случае, вам необходимо срочно обратиться в бюро кредитных историй. Это можно делать бесплатно два раза в год. Так вы проверите, не числятся ли за вами долги.

Если вы обнаружили такой кредит, нужно связаться с финансовой организацией и написать заявление о том, что кредит на ваше имя оформил злоумышленник. Компания обязательно проведет внутреннее расследование, о результатах которого сообщит в правоохранительные органы, так как именно она несет материальный ущерб от действий мошенников и признается потерпевшей стороной. Впрочем, вы можете связаться с полицией и самостоятельно.

Вместе с заявлением не забудьте приложить любые доказательства, которые свидетельствуют в пользу того, что ссуду взяли не вы. Это может быть заявление об утере паспорта или тот факт, что в момент получения кредита вы находились заграницей и никак не могли посетить офис банка.

12 апреля 2019, 14:48

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