Рынска переплюнула затравленную Скабееву

Божена Рынска заняла лидирующую позицию в "рейтинге травли". Предыдущего лидера рейтинга наиболее раздражающих народ персон – Ольгу Скабееву – оттеснили сразу на 3-е место.

Не особо приятное для Божены Рынской лидерство в "рейтинге травли" неудивительно. Людей сегодня гораздо меньше раздражают отличия в политических взглядах, чем жалобы светской львицы на тяжелую жизнь.

"Я думаю, здесь все дело в том, что степень человеческого раздражения, которую вызывают журналистка Рынска и феминистка Рапопорт, которая на весь интернет возмущалась, как ее притесняют, гораздо выше, чем, условно, раздражение по политическим мотивам, если говорить о Скабеевой", – заявил RT директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Журналистка и светская львица лидирует в рейтинге самых критикуемых в Сети медиаперсон с показателем в 33,5%. Божена Рынска оказалась в центре внимания после смерти ее супруга Игоря Малашенко. Феминистка Белла Рапопорт заняла второе место с 26,8%, телеведущая Ольга Скабеева – на третьем (13,4%).

В первой десятке раздражающих россиян медиаличностей оказались также телеведущие Владимир Соловьев, Андрей Малахов и Владимир Познер. Немногим меньше внимания удостоились блогеры Юрий Дудь и Илья Варламов, а также журналисты Ксения Собчак и Аркадий Бабченко, пишет РИА ФАН.

Напомним, что в первом выпуске "рейтинга травли", опубликованном в конце марта, Божена Рынска сильно отстала от лидеров. Первую строчку в списке затравленных медиаперсон заняла тогда Скабеева, которую критиковали после пародии на немецком ток-шоу Late Night Berlin. Второе место досталось главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, третье – Белле Рапопорт.