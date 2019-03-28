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Шоу-бизнес

"Я собираюсь мстить": Божена Рынска замыслила страшное против экс-жены Малашенко

Божена Рынска и Игорь Малашенко. Фото: www.globallookpress.com.
Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко дала откровенное интервью Ксении Собчак. Журналистка Божена Рынска заявила, что собирается мстить за смерть своего мужа. 
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В беседе, которая опубликована на YouTube-канале телеведущей, Ксения Собчак вспомнила публикацию Божены в соцсетях, в которой она прямо говорила, что, если с ее мужем что-то случиться ее вторым именем станет "Калоев". Тогда журналистка имела ввиду, Виталия Калоева – он убил авиадиспетчера, которого винил в крушении самолета и гибели всей свой семьи.

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Ксения попросила Божену прокомментировать ту публикацию. Рынска не слала расшифровывать послание. Она предложила родственникам Игоря Малашенко посмотреть фильм.  

Телеведущая уточнила собирается ли вдова мстить за смерть Малашенко и намеревается ли она прибегнуть к физической расправе. Божена попросила опустить эту тему. Журналистка, боится, что ей выпишут судебный приказ предписывающий воздержаться от тех или иных действий, судя по всему, она замыслила нечто страшное.

"Да, я собираюсь мстить… Давай мы не будем сейчас об этом говорить, потому что им приставят охрану, мне выпишут restraining order", - заметила Божена Рынска.

Также в интервью вдова медиаменеджера сообщила, что не может смириться с потерей. Она продолжает винить в смерти любимого его первую супругу.

"Я примириться с убийцей моего мужа не могу. Она убила моего мужа. Она расчетливо убивала его. Она знала, что она делает. Она сказала нашей горничной Галине Шиян еще пару лет назад, что развода не будет: "Я его помотаю три года с разводом, а потом он сам концы отдаст", – вспомнила Божена.

Божена Рынска и Ксения Собчак. Фото: Кадр YouTube.

Рынска также объяснила, почему на похоронах ее мужа присутствовала только старшая из троих детей Малашенко – Лиза. Бывшая жена также проигнорировала прощание с медиаменеджером.

"Потому что Игорь воспитал полное говно. Потому что, если ты женишься на полном говне, то есть вероятность, что дети у тебя вырастут полным говном. Бесчувственным, злым, бессердечным, алчным говном. Если ты сочинская рвачиха, то есть большой шанс что и дети вырастут такими. Это очень плохие люди, который никогда не любили своего отца", – рассуждала Божена Рынска.

По мнению журналистки, Игорь Малашенко был для своих детей банкоматом. Наследники не хотели счастья для своего родителя, их интересовали только его деньги.

Рынская рассказала, что Лиза сразу после похорон побежала открывать наследственное дело. По словам Божены, ее супруг оставил завещание, по которому все его имущество достается предыдущей семье. По словам журналистки, незадолго до смерти ее муж хотел внести в него коррективы и выделить ей некую долю, однако сделать этого не успел. Божена Рынска уверила Ксению Собчак, что оспаривать завещание не будет.

Автор: Руслана Алексеева28 марта 2019, 00:12

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