Эмбрионам Рынской предсказали непростую судьбу
По словам эксперта, история с эмбрионами Божены Рынской может стать показательной. Юрист отметила, что не бывает детей второго сорта.
"Какими правами обладают "посмертно зачатые" дети и смогут ли они помешать вступить в наследство остальным наследникам? Что вообще считать моментом зачатия – соединение в пробирке яйцеклетки и сперматозоида или перенесение эмбриона в материнское лоно?" – цитирует Марину Силкину "Московский комсомолец". Специалист дала ответы, опираясь на российское законодательство.
Сославшись на статью 48 Семейного кодекса, юрист заявила, что "к наследованию могут призываться дети, зачатые при жизни наследодателя и живорожденные в течение 300 дней после смерти наследодателя". Более того, даже при наличии завещания такие дети имеют право на обязательную долю в наследстве.
Марина Силкина отметила, что при этом нотариус при этом обязан приостановить выдачу свидетельства о наследстве и уведомить об этом других наследников. Что касается эмбрионов Рынской, то ключевым моментом будет являться момент зачатия, то есть его толкование не только в медицинском, но и в юридическом смысле.
По словам юриста, важны и дополнительные условия признания права наследования таким ребенком. Если начнется судебное разбирательство, остальные наследники могут надолго оказаться в подвешенном состоянии.
Будет ли Божена Рынска отстаивать таким образом права будущих детей, пока неизвестно. В любом случае, можно предположить, что эмбрионы Рынской ждет непростая судьба.
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