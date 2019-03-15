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Общество

Рванувший на перевал Дятлова Малахов подверг себя страшной опасности

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Андрей Малахов вместе со съемочной группой, сотрудниками Генпрокуратуры и коллегами журналистами отправился на перевал Дятлова, тайна которого до сих пор не раскрыта. Перед началом опасного путешествия в студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" обсуди самые правдоподобные версии гибели группы.
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Общественный деятель Бари Сайфутдинов, который изучал трагедию на перевале Дятлова, уверен, что туристы пострадали из-за росомахи. "Люди остановились в палатке, там есть еда, все это элементарно, зимой надо что-то покушать. Росомахи, в этом регионе они водятся и, зайдя в палатку, это, естественно, страх. И все люди, которые вдруг проснулись, там начала просто паника", – заявил он в ток-шоу "Прямой эфир".

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Ведущий шоу Андрей Малахов поддержал идею Сайфутдинова. "Давайте расскажем, что это за милое животное, которое имеет оскал дьявола. Во-первых, мы должны сказать, что у нее когти, во-вторых, она выделяет секрет", – отозвался шоумен. Он отметил, что напуган перспективой пострадать от лап хищника или быть съеденным им.

Общественный деятель пояснил, что росомаха в момент опасности выделяет вещество, которое имеет неприятный запах. Это могло напугать гостей перевала Дятлова. По его словам, в протоколах осмотра была зафиксирована желтая субстанция, которая и является секретом, который выделяет перепуганное животное.

Меж тем, судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов не согласен с этой версией. Он отметил, что на телах жертв с нет следов, которые походили бы на раны от нападения росомах.

Зоолог Владимир Уражевский, который тоже был на съемочной площадке "Прямого эфира", рассказал, что росомаха обладает очень острыми когтями. Ее клыки невероятно остры. Животное легко могло вспороть палатку. Специалист добавил, что хищник не испытывает страха. Благодаря этому качеству зверь, несмотря на малый размер, может убить белого медведя, отобрать пищу в стаи волков.

После в "Прямом эфире" появился писатель Евгений Буянов. Исследователь выделил две причины гибели людей на перевале Дятлова: сход снежной доски на палатку, которая придавила и нанесла травмы туристам, вкупе с низкими температурами и ураганным ветром, а также аномальный пик солнечной активности.

Президент фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич высказал свои мысли по поводу произошедшего. Он уверен, что путешественников накрыло взрывной волной, источник которой еще предстоит выяснить.

Далее в студии программы "Прямой эфир" появился Владимир Аскинадзи. Он был участником экспедиции, которая и нашла трупы на перевале Дятлова.

"Они погибли, защищаясь от убийц. Масса есть фактов, которые это подтверждает. У каждого были свои раны. У одной из участниц не было языка и была сломана подъязычная косточка", – рассказал он.

Судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов отметил, что версия Аскинадзи, по его мнению, самая правдоподобная. Однако отметил, что языки у погибших, вероятнее всего, съели дикие грызуны: "Объедания дикими полевыми мышами. В дыхательных путях нет крови – это посмертное объедание".

Дочь следователя Льва Иванова, который вел дело группы Дятлова в 1959 году, – Александра Иванова также приехала в студию шоу "Прямой эфир". "Он разные версии отрабатывал. Единственное он говорил: "Я не разработал одну версию – военную". Его вызвали в ОБКОМ и приказали дело закрыть", - поделилась воспоминаниями Иванова.

Напомним, в феврале 1959 года на перевале Дятлова страшной и загадочной смертью погибли девять туристов. Тела нашли у подножья горы Отортен, что в переводе с языка манси означает "Не ходи туда". Палатка пострадавших была разрезана, а тела изуродованы: у одних был вырван язык и выколоты глаза, у других были проломлены черепа и переломаны кости. Туристы были разуты и полураздеты, что-то заставило выскочить их из убежища и бежать в лес на мороз. За 50 лет собралось более 80 версий гибели группы Дятлова. В студии шоу "Прямой эфир" рассмотрели самые популярные идеи.

Автор: Руслана Алексеева15 марта 2019, 17:54

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