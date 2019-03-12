Мылись в Москве-реке: Малахов скривился после жуткого рассказа о девочке-маугли

Шокирующая история девочки-маугли не оставила равнодушных. В студии программы "Прямой эфир" Малахова попытались выяснить что же произошло в злополучной московской квартире, что случилось с матерью ребенка Ириной Геращенко и куда смотрели ответственные структуры.

Приятельница Ольга Шапкина приехала в студию программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", чтобы выступить в защиту родительницы девочки-маугли. Она охарактеризовала Геращенко как открытую, честную, добропорядочную женщину, которая попала в трудную жизненную ситуацию.

"Это не однодневная ситуация. Они ждали папу, папа был в тюрьме. Она высылала частично деньги. Папа вышел, мы его встретили, но папа, по ее словам, был один до тюрьмы, а вышел другим человеком. Для нее это был большой стресс. Потом у нее были проблемы с коммунальными службами", - рассказала подруга Ирины в программе "Прямой эфир" Малахова.

Какое-то время назад квартиру, в которой жили мама и малышка, отключили за неуплату от воды, электричества и поставили заглушки на канализацию. По словам приятельницы, Геращенко испытывала серьезные материальные трудности.

"Это правда, что она стирала белье в Москве-реке", – уточнил у Шапкиной шокированный телеведущий Андрей Малахов. Ольга подтвердила предположение скривившегося от ужаса шоумена, также она рассказала, как Ирина сама мылась и мыла дочку прямо в водоеме.

Отметим, что после того, как девочку-маугли нашли в Москве в отношении ее родительницы возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Сейчас Геращенко находится под арестом.

Репортеры ток-шоу "Прямой эфир" Малахова смогли недолго побеседовать с Ириной. Корреспондентам женщина показалась вменяемой.

Родительница крохи заявила, что не замечала вросшую в шею дочери пластиковую резинку. "У нее был шрам, я не владею о том, что произошло, я выписки из больницы не видела. Я бы хотела встретиться с ребенком, я хочу, чтобы дочь была со мной", – сообщила она журналистам "Прямого эфира".

Также женщина отметила, что не знает откуда в ее квартире появились горы мусора. Она уверена, что ее подставили. "Это провокация", - отметила Геращенко.

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала присутствующим в студии, что малышка при поступлении в медицинское учреждения не была истощенна. Меж тем, в поведении девочки врачи заметили странности: малышка нюхает продукты, прежде чем начать есть, не приучена спать на кровати и практически ничего не говорит.

По словам соседей Ирины Геращенко, они трижды вызывали органы опеки и дважды участкового. Ответственные службы только разводили руками: в квартире, где была заперта девочка, во время проверок было тихо. Об этом жители дома рассказали в студии программы "Прямой эфир" Малахова.