Россияне высмеяли бредящего о "Киевской Руси" Климкина

Россия и Белоруссия появились в результате отделения от великой Украины. А Незалежная всегда была европейской страной. Свой взгляд на историю изложил западным партнерам глава украинского МИДа Павел Климкин.

Вначале была Украина-Русь. Это государство не только получило привилегии от христианства – оно само многое дало Церкви Христа, Европе и всему миру. Исторический ликбез устроил западному обществу министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию Observador.

По версии Климкина, Украина – "наследница Киевской Руси". А Россия и Белоруссия появились в результате отделения от этого великого государства.

"После крещения в Киеве христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где несколько столетий спустя возникли современная Белоруссия и Россия. В итоге христианская религия распространилась на огромной территории от Карпат до Камчатки", – просветил европейцев Климкин.

"Дожили, теперь свидомость ассоциируется с маразмом", – отреагировали на учение Климкина российские пользователи. "Такое ощущение, что они все там соревнуются, кто больше и красочнее наврет","Киевская Русь", это все равно, что сейчас говорить Вашингтонская США или Парижская Франция", "Вообще-то, сначала обезьяны произошли от укров, а уж потом", – комментируют откровения украинского дипломата читатели.

В Госдуме отреагировали на статью Климкина менее эмоционально. Первый зампред думского комитета по культуре режиссер Владимир Бортко подчеркнул: Украина, Россия и Белоруссия – один и тот же народ, который произошел от Киевской Руси.

"Она действительно Киевская, но это общее место образования нашей страны – именно нашей, которая состоит из трех ветвей. Это один и тот же народ. Безумие – говорить, что все произошло от Украины", - цитирует депутата RT.

По словам Бортко, вся цель статьи Климкина и других подобных заявлений – обосновать образование Украины, которая хочет позиционировать себя как отдельное государство. Эти деятели пытаются подчеркнуть какие-то отличия, которых на самом деле нет – как бы ни пытались убедить в этом народ Климкин с Порошенко.