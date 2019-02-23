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"Переключитесь на следующего": Макаревич подставил коллег после травли

Андрей Макаревич. Фото: www.globallookpress.com
Андрею Макаревичу вообще-то все равно, что думают о нем "идиоты" – которых, как теперь известно, в окружающем гениального музыканта мире подавляющее большинство. Тем не менее, лидер "Машины времени" почему-то не игнорирует статьи в СМИ, которые появились после его скандального заявления.
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Макаревич решил в последний – ну в самый последний раз - ответить "гиенам пера" на хулу в адрес великого музыканта, которую они изрыгают на страницы своих изданий. Артист советует "акробатам фарса" отдохнуть и переключиться на кого-нибудь другого.

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 Андрей Вадимович Макаревич

Андрей Вадимович Макаревич музыкант

"Ой, как весело! Ни дня без строчки. Теперь все пишут, что я "обиделся на россиян". За их реакцию. На каких россиян? За какую реакцию? История начинает жить самостоятельной жизнью. Давайте я хоть немножко еще поучаствую: господа ваятели информационного фронта! Акробаты фарса и гиены ротационных машин! Отдохните уже. Успокойтесь. Переключайтесь на следуюшего. Пора", – в свойственном ему изящном стиле написал Андрей Вадимович в Facebook.

Тут гений "пения ртом" немного лукавит (это если выражаться дипломатично). На днях журналисты издания Daily Storm звонили музыканту и интересовались его реакцией на поднятую им же волну. Но Макаревич послал к черту как корреспондента, так и упомянутого им некстати эксперта Вадима Манукяна, который позволил себе прокомментировать высказывание "машиниста" об идиотах. Так что обида все-таки была...

Напомним, на днях Андрей Макаревич в интервью одному из российских изданий заявил, что 80% людей – идиоты. Чем, естественно, вызвал волну возмущения и критики в свой адрес. Музыкант пытался позже объяснить, что его слова "вырвали из контекста" и он всего лишь процитировал Эдгара Алана По. Однако начитанные россияне заметили, что у писателя про 80% ничего не сказано.

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Публикация от ��Ростов-на-Дону (@kto_glavniy)

Позже известный публицист Анатолий Вассерман посоветовал Андрею Макаревичу "принюхаться к себе". Он удивлен, что актеры и певцы поверили, что "умение рифмовать или петь ртом дает чуть ли не монопольное право судить о вещах больших и малых". Вассерман напомнил, что Макаревич участвует в совете по культуре при Госдуме и "проповедует там всевозможные свободы – нам, идиотам". Тем самым "идиотам", которые и сделали его знаменитым, подчеркнул публицист.

Автор: Андрей Евлампиев23 февраля 2019, 15:10
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