Перепуганный Макаревич решился на крайние меры

Андрей Макаревич постоянно попадает в ленты новостей. Артист все чаще провоцирует публику громкими высказываниями. По мнению эксперта, лидер "Машины времени" таким образом пытается напомнить публике о себе.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что Макаревичу нравится шумиха вокруг его имени. Артист намерено провоцирует народ, он решился на крайние меры, потому что боится забвения.

"Похоже Андрею Вадимовичу очень нравится следить за заголовками СМИ. Не проходит мимо ни одного из них. Похоже, что именно для этого он и бросил в интервью цитату Эдгара Аллана По. Ну вот любит он красное словцо ввернуть. Конечно, теперь поклонники им в Facebook восторгаются, они-то себя идиотами разумеется не считают. Макаревичу похоже нравится то, что его слова не оставляют никого равнодушными. Для него сейчас самым страшным, как мне кажется, было бы если бы о нем вообще перестали все разом говорить. А если вернуться к теме идиотов, то Андрею Вадимовичу не нужно было упоминать 80% землян, достаточно было сказать о верхушке украинской власти. Вот уж где идиотов действительно полно. Там их не 80%, а все 99,9%", – рассудил эксперт в беседе с "Дни.ру".

Напомним, на днях Андрей Макаревич в интервью одному из российских изданий заявил, что 80% людей – идиоты. Чем, естественно, вызвал волну возмущения и критики в свой адрес. Музыкант пытался позже объяснить, что его слова "вырвали из контекста" и он всего лишь процитировал Эдгара Алана По. Однако начитанные россияне заметили, что у писателя про 80% ничего не сказано.