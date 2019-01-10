Алексей Серебряков скрыл прибавление в семье

Российский актер Алексей Серебряков стал дедушкой в ноябре прошлого года. До недавнего времени артист старался скрыть эту новость от прессы.

Приемная дочь актера Дарья родила девочку в конце ноября прошлого года. Малышка появилась на свет в одной из американских клиник. Имя ребенка молодая мама пока держит в тайне. Алексей Серебряков очень обрадовался, когда узнал эту новость. Актер регулярно общается с дочерью и спрашивает ее о состоянии внучки. Он также просит высылать фотографии и видеозаписи с малышкой.

Один из близких друзей семьи поделился деталями. "Девочка появилась на свет рано утром – в 04:15. Она рожала в клинике Mount Sinai в США. Хоть и далековато от дома, но на выписку приехала вся семья", – цитирует его StarHit. Дарья позднее поделилась своими мыслями в Instagram. "Счастье есть. Просто надо родить его", – заявила она. Дочь актера сопроводила эту подпись снимком, на котором держит на руках ребенка.

Напомним, Дарья является дочерью жены актера от первого брака. Алексей Серебряков и Мария также воспитывают двоих детей – Даниила и Степана. Мальчиков они усыновили в разных детских домах. Семья проживает в Канаде. Актер часто прилетает в Россию для съемок в фильмах или телесериалах.