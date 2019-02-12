Возмущенный до предела Соловьев грязно выругался об украинцах
Журналист заявил, что от страшного голода тех лет якобы умирали люди всех национальностей. Соловьев подчеркнул, что "никто по этническому признаку не выбирал".
"Но попробуй спроси у этих... (далее ведущий допустил нецензурное выражение об украинцах – прим. ред.). Вот эти милые граждане, они вообще все о чем?!" — возмутился разъяренный Владимир Соловьев. При этом журналист напомнил о трагедиях в других странах.
"Расскажите мне, пожалуйста, о геноциде ирландцев… Расскажите мне о злодеяниях британской короны в Индии! Расскажите мне о голоде, которого якобы не было, в 30-е годы в Америке, расскажите мне, пожалуйста, про жизнь негров в южных штатах, а не про ужасы ГУЛАГа!", – разразился Соловьев гневной отповедью. Также он напомнил о довоенной Польше и гибели советских военнопленных. "Нет, нельзя! Мало этого, нам еще отказывают иметь наше мнение!" – вскипел Владимир Соловьев.
Напомним, ранее телеведущий встал на сторону спикера МИД Марии Захаровой в ее споре с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом. Соловьев восхитился высказываниями пресс-секретаря внешнеполитического ведомства. Журналист остался доволен тем, как Захарова ответила Чубайсу на слова о "бедной России". "Припечатала так припечатала", – заявил телеведущий.
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