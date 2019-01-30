"Самый красивый": раскрыта неожиданная связь Канделаки с сенатором Арашуковым

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова арестовали по делу об убийстве прямо в зале заседаний Совета Федерации. Журналисты вспомнили, как Тина Канделаки называла его самым красивым в Совете Федерации – теледива вместе с ним смотрела матчи Лиги Европы.

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