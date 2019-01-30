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Матвиенко жестко осадила беглеца Арашукова

Валентина Матвиенко. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Сенатор Арашуков пытался покинуть зал заседаний, когда в Совете Федерации шло голосование о снятии с него неприкосновенности. Арашуков отказался от предоставленной ему возможности объяснить причины задержания.
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 Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Арашуков пока не лишился сенаторских полномочий. Как пояснила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, это произойдет в двух случаях: либо он напишет заявление об уходе, либо суд признает его виновным.

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Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний

Матвиенко рассказала, что сенатор Арашуков отказался взять предоставленное ему слово, чтобы прояснить происходящее. Более того, он пытался покинуть зал заседаний.

"Он пытался подняться наверх и уйти с заседания, я сказала ему, чтобы он сел на место, по регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения", – заявила председатель Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что преступления, в которых обвиняется сенатор Арашуков, были совершены до его назначения членом Совета Федерации. А ответственность за назначение членом Совфеда лежит на губернаторе и Законодательном собрании региона.

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Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

Как сообщили в Следственном комитете России, установлена причастность сенатора Арашукова к убийствам в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова, а также советника президента КЧР Шебзухова. Задержан и отец сенатора Арашукова Рауль. Следствие считает его причастным к хищениям голубого топлива у "Газпрома" на сумму более 30 миллиардов рублей, пишут "Ведомости". 

Автор: Андрей Евлампиев30 января 2019, 14:29

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