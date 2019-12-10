"Ушел старик": внезапная смерть пришибла Собчак

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Вторник 10 декабря
Лента новостей
13:47
"Тот же старый тупик": Порошенко подложил Зеленскому свинью
13:42
Данные разнятся: странные детали в смерти Лужкова
13:23
Есть погибшие: неизвестный устроил бойню в больнице (видео)
13:12
Известная чиновница погибла в страшной аварии в Крыму
13:03
В "ЕР" передали медальон павшего бойца Советской армии родственникам героя
12:55
Пропал самолет с десятками человек на борту
12:46
"Единая Россия" дала старт проекту "Память героев"
12:16
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
12:07
Появилось сообщение о минировании десятков станций метро в Москве
11:51
"Это же невозможно": мистика у Крымского моста довела людей до истерики
11:43
Леденец на палочке: Меланью Трамп оплевали за нелепый наряд
11:08
Украинцы закатили истерику из-за делегации Путина в Париже
11:07
Эксперты назвали лучший оливковый майонез
10:23
В Туве мужчина убил жену на глазах у маленькой дочери
10:13
"Время шуточек давно прошло": Зеленского круто осадили (видео)
09:51
Алкоголь провоцирует онкологию
09:38
В Приморье в жилом доме произошел пожар
09:16
Зеленский прилюдно опозорился после переговоров в Париже
09:00
"Нет претензий": Путин на весь мир заявил о решении России по Олимпиаде
08:26
Курс рубля обновил максимум
08:14
Отобрать медали из Сочи: Родченков нанес России новый удар
07:18
"Муж мой подождет!": знаменитая певица завела нового любовника
06:02
Каковы шансы? Cможет ли Россия обжаловать решение WADA после допинг-скандала
02:18
Путин сделал важное заявление о Донбассе после встречи с Зеленским
02:01
Эксперт назвал способ спасти Россию от допинг-скандала
00:01
"Выжмет все соки": ясновидящая увидела судьбу Петросяна и его спутницы
23:16
"По-деловому": довольный Путин рассказал о переговорах с Зеленским
21:50
"Подло и стремно": оскорбленная Лопырева врезала Собчак за длинный язык
21:42
Россиянам с 2020 года придется платить за связь на 18% больше
21:34
Жителю Уфы выдали пенсию печеньем
21:16
"Очень страшно": Сати Казанова призналась в употреблении наркотиков
21:02
"Жесть!": Пугачева не пригласила Киркорова на празднование годовщины свадьбы
21:02
Соблазн устранить конкурента: Турчак объяснил решение WADA
20:53
"Люблю сразу троих мужчин": звезда "Папиных дочек" разоткровенничалась после праздника
20:51
"Алкашка – зло": Лисовец засунул камеру под шорты Летучей
20:49
Контр-адмирал о фильме "Ржев": Это нужная подготовка к 75-летию Великой Отечественной войны
20:18
"А как же Кудрявцева?": стало известно о поцелуе Лазарева со звездой ТНТ
20:13
Российский чемпион Олимпийских игр призвал дать отпор WADA
20:10
Молодая спутница Петросяна дала пинка "озлобышам"
19:45
Россиянин украл 85 тысяч рублей на оплату кредита
19:26
Украинцы перепутали флаги и опозорились на акции в Париже
19:09
"Сэкономим миллиарды": Шнуров в стихах ответил на решение WADA по России
18:48
Встреча Путина и Зеленского началась с оголения женской груди
18:48
"Наши пути разошлись": Жуков раскрыл правду об уходе Потехина из "Руки Вверх!"
18:29
Извержение вулкана унесло жизни пятерых людей в Новой Зеландии
18:21
Резко сдавшую Джоли перестали узнавать
18:08
Путин поставил Зеленскому неожиданное условие перед переговорами
18:08
Сестра Фриске оказалась в опасности после громких слов о Шепелеве
17:59
Диетолог назвала самые опасные новогодние продукты
17:47
В Москве прошел Международный Форум "Woman Who Matters – 2019"
17:46
Россия должна будет выплатить WADA не менее 2 млн долларов
17:34
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
17:08
"Кладет себе в карман": отец Фриске осадил Шепелева за растрату наследства
17:00
Темнокожая красотка стала "Мисс Вселенной 2019"
16:50
Россия вошла в топ-3 стран с самыми дешевыми автомобилями
16:50
"Как не стыдно!": Тарасова сорвалась из-за "похорон" Загитовой
16:49
"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой
16:35
В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс
16:31
Война и позор: сделано жесткое заявление после антироссийской выходки WADA
16:25
"Все достаточно мирно": Бондарчук разводится с супругой
16:20
Названа дата прихода зимы в Москву
16:18
"Почти лысый": Водонаева разревелась от вида потерявшего волосы сына
16:17
Бросил сына: на гостя шоу Шепелева вылили ушат помоев
16:00
Найдены новые доказательства беременности Маркл
15:52
"Уровень стресса зашкаливает": Андрей Малахов попрощался с народом
15:38
"Заставил поволноваться": маммолог взялся за пышную грудь Семенович
15:19
"Сборище никчемных подлецов": WADA разнесли после отстранения России
15:17
"Принцесса": народ восхищен преобразившейся Ротару
14:59
Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна
14:51
"**** полнейшая": Костомаров кричит из-за отстранения России от Олимпиады
14:44
Сняли шкуру: под Москвой банда браконьеров устроила незаконную охоту
14:30
"Окончательно пересел на мою шею": Седокова рассказала об экс-возлюбленном
14:27
"Рэдиссон Ройал" Года Нисанова и Зараха Илиева открывает новые форматы отдыха
14:16
Под Москвой насмерть сбили пешехода
14:08
"Патрикам" добавили итальянской классики
14:07
"Фу, мерзость": звезда шоу "Дом-2" ужаснула "дьявольскими" губами
14:05
Пригожин странно отреагировал на фото разбившегося сына Валерии
13:58
В России выросло число гипертоников
13:53
ВТБ ответил на расследование Навального о бизнес-джетах
13:50
Полная дисквалификация: отстранение России от Олимпиады назвали полумерой
13:49
На трассе под Москвой столкнулись две фуры и грузовик
13:32
"Жестоко": неожиданный удар застал Собчак врасплох
13:24
"Теперь ума хоть прибавится!": как живет Лолита после разрыва с пятым мужем
13:21
Дубцову заметили со свадебным букетом в руках
13:16
Запрет на четыре года: суровое решение WADA шокировало Россию
13:13
Россию отстранили от Олимпиады на четыре года
13:00
"Дни.ру" дарят подарки: продуктовый набор от Mutti
12:50
Сильно изменившаяся Шукшина выставила напоказ жуткий шрам на интимном месте
12:49
"Когда сбор на золотой унитаз?": обнаглевшая светская львица требует купить ей новый автомобиль
12:46
Как помочь мужчине измениться
12:09
Слуцкая о грандиозном провале Загитовой: Она боролась до последнего
12:05
Как правильно прогревать двигатель зимой
12:05
Пьяный вусмерть житель Подмосковья застрелил соседку через окно
11:54
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны очень тщательно
11:41
Скандальная выходка Дакоты взбудоражила Сеть
11:31
"Сексуальные фантазии": Киркоров елозил по полу с толпой разгоряченных парней (видео)
11:24
Понимают человеческий язык: сделано сенсационное открытие о способностях собак
11:08
Где в России больше всего пьют и курят
11:01
В чем встречать 2020 год
10:45
Плющенко оконфузился на льду
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой
"Муж мой подождет!": знаменитая певица завела нового любовника
В чем встречать 2020 год
Экотехнопарк в Калужской области помогает возрождать русскую глубинку
Поезда "Ласточка" назвали спасением для МЦД
Помолодела и похорошела: 72-летняя Ротару вернулась в Россию
Шоу-бизнес

"Ушел старик": внезапная смерть пришибла Собчак

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Несколько часов назад стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Скандальная журналистка Ксения Собчак прокомментировала печальную новость.

Продолжение: Всплыли сенсационные подробности кончины Юрия Лужкова
прочитано 2405 раз

Ксения Собчак реагирует на многие события в общественной жизни. Не прошла она и мимо новости, которая захватила весь Рунет, а наиболее актуальной стала для жителей столицы.

ПО ТЕМЕ

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

"Жестоко": неожиданный удар застал Собчак врасплох

"Подло и стремно": оскорбленная Лопырева врезала Собчак за длинный язык

Народ скорбит по Юрию Лужкову

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Стало известно, что на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Собчак отметила, что вместе с ним общественность утратила часть своего прошлого. "Ушел старик Батурин... Эпоха!" – высказалась Ксения в "Телеграме".

Ранее телеведущая прокомментировала решение исполнительного комитета WADA по поводу отстранения России от Олимпиады. По всей видимости, она до последнего думала, что страну не дисквалифицируют. 

Как писали "Дни.ру" со ссылкой на "Интерфакс", в окружении бывшего столичного градоначальника сообщили, что Юрий Лужков ушел из жизни в возрасте 83 лет. Смерть настигла экс-чиновника в Мюнхене: в одной из клиник ему проводили операцию на сердце. Лужков занимал должность мэра Москвы в 1992-2010 годах.

Автор: 10 декабря 2019, 12:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
Когда ,наконец-то,сдохнет Ксюха Собчак,о ней скажут:"Ушла старуха Нарусова ".
Божена Рынска
Ответить
Настало время на Короле ОПГ попиариться! Пугачиха, как правило, выползет из Грязюки....С липовыми соболезнованиями. Итак пережил свой срок. Это не смерть Хворостовского или Фриске? 83? Круто прожил! Воровал, крышевал....Туда ему и дорога! Горбачёва прихвати для компании.
Гость
Ответить
Ксения, ты дура? Хватит хайпать и эпатировать на смерти таким образом...... Маленькая зажравшаяся тварюжка
Гость
Ответить
О ней скажут покруче. Какой грязный язык!
Гость
Ответить
когда тебя уже окончательно пришибет.
TOMOC
Ответить
старик батурин тебя в люлке катал и сопли вытирал пока твои родители бились с коммунизмом
Невеста покойника
Ответить
Внезапная смерть это в 83 года то?=))))
1

Популярные темы форума

Политика

Порошенко забросали яйцами в центре Киева (видео)
Денег больше не дадут: печальный итог переговоров Путина и Лукашенко
Водит украинцев за нос: Зеленского уличили в наглой лжи
В Совете Европы призвали Киев повременить с законом о госязыке

Шоу-бизнес

Распрыгавшаяся Пугачева не вышла встречать Галкина
"Ушел старик": внезапная смерть пришибла Собчак
"Перестаньте вы лезть, куда вас не приглашали": Толкалина заткнула рты злопыхателям
Продающего свой детородный орган Тарзана закидали камнями

Проишествия

Трампу доложили о жуткой бойне
Десятки нарушений: появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Запад попался на наглой лжи о Сирии

Lifestyle

"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

Известный ведущий выдвинул сенсационную версию истинных мотивов Шепелева

Скандал продолжается
Шоу-бизнес

Важное объявление: стало известно об уходе Заворотнюк

С официальным сообщением выступила дочь актрисы
Шоу-бизнес

"Подло и стремно": оскорбленная Лопырева врезала Собчак за длинный язык

Модель ответила на нападки журналистки
Шоу-бизнес

"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой

Экс-участница телестройки высказала мнение об участии певицы на конкурсе

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
"Все быстро раскроется": замужнюю Летучую предупредили о серьезных последствиях измен
Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Как не стыдно!": Тарасова сорвалась из-за "похорон" Загитовой
Война и позор: сделано жесткое заявление после антироссийской выходки WADA
В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс
"Сборище никчемных подлецов": WADA разнесли после отстранения России

Регионы

И так сойдет? Вид Крымского моста перед запуском поездов вызвал оторопь
Кемерово окутал густой смог (видео)
В "ЕР" требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru