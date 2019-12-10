"Ушел старик": внезапная смерть пришибла Собчак

Ксения Собчак реагирует на многие события в общественной жизни. Не прошла она и мимо новости, которая захватила весь Рунет, а наиболее актуальной стала для жителей столицы.
Стало известно, что на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Собчак отметила, что вместе с ним общественность утратила часть своего прошлого. "Ушел старик Батурин... Эпоха!" – высказалась Ксения в "Телеграме".
Ранее телеведущая прокомментировала решение исполнительного комитета WADA по поводу отстранения России от Олимпиады. По всей видимости, она до последнего думала, что страну не дисквалифицируют.
Как писали "Дни.ру" со ссылкой на "Интерфакс", в окружении бывшего столичного градоначальника сообщили, что Юрий Лужков ушел из жизни в возрасте 83 лет. Смерть настигла экс-чиновника в Мюнхене: в одной из клиник ему проводили операцию на сердце. Лужков занимал должность мэра Москвы в 1992-2010 годах.
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