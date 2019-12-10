Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

В возрасте 83 лет умер Юрий Лужков, передает "Интерфакс" со ссылкой на окружение бывшего столичного градоначальника. По данным телеграм-канала 112, смерть настигла бывшего мэра Москвы в Мюнхене. В одной из местных клиник ему проводили операцию на сердце.
Юрий Лужков был мэром Москвы в 1992-2010 годах. После отставки занимался преподавательской деятельностью, а затем сельским хозяйством в Калининградской области.
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