Всплыли сенсационные подробности кончины Юрия Лужкова

По словам бизнесмена, в последний раз он видел политика в субботу 7 декабря. Тот чувствовал себя хорошо.
"Пока ничего не знаю. Я видел его в субботу, он улыбался, прекрасно выглядел. Вчера тоже все было нормально, они вчера с моей сестрой улетели из России. Пока это вся информация", – рассказал Виктор.
В посольстве России в Мюнхене подтвердили новость о скоропостижной смерти экс-мэра Москвы.
Юрий Лужков скончался в возрасте 82 лет. Причина смерти пока не известна.
Напомним, в 1996 году политик победил на выборах мэра Москвы. Он проработал на этом посту 14 лет, вплоть до 2010 года. После отставки перевез свою семью в Лондон, а позднее в Австралию. В 2015 году Лужков создал в Калининградской области собственную ферму, где выращивали скот, а также озимые и кукурузу.
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