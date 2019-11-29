Киев объявил охоту на британских журналистов

"Мы крайне разочарованы последним номером журнала Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь указан как часть России", – цитирует "Царьград" украинских дипломатов. К своему сообщению они приложили скриншот-доказательство.
Судя по прикрепленному изображению, темой номера британского журнала стали "Московские видения", а в качестве иллюстрации на обложке был размещен снимок Сергей Малгавко, сделанный во Владимирском соборе в Севастополе. "Мы ожидаем от Международного института стратегических исследований удаления неправильного изображения и отображения правильной информации", – заявили в посольстве Украины.
We're extremely disappointed with the latest number of @IISS_org 'Survival' journal @SurvivalEditors, where #Sevastopol is mentioned as����territory. We remind that #Russia annexed #Crimea in 2014. We expect @IISS_org to remove the wrongfull image&display correct information pic.twitter.com/QQNALxkt4K— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) November 28, 2019
Учитывая настроения, царящие в украинском сегменте Сети, подобная жалоба со стороны украинского посольства в Великобритании практически означает объявление охоты на журналистов Survival. Ранее похожие истории заканчивались массовым преследованием "виновных" в социальных сетях.
Впрочем, у сотрудников британского издания есть шанс избежать этой печальной участи. Они не только изменили текст в онлайн-версии статьи, но и пообещали в следующем номере печатной версии отдельно прописать, что "Севастополь является украинским городом в Крыму, который находится под российской оккупацией".
We have just heard from @SurvivalEditors that in addition to correction in online text @IISS_org 'Survival' journal, their next print edition will also contain correct information that #Sevastopol is the Ukrainian city in #Crimea, which is currently under #Russian occupation— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) November 28, 2019
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