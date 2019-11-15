Королева Елизавета преследует Маркл и принца Гарри

Королева Елизавета преследует своего внука принца Гарри и его жену Меган Маркл. Монаршая особа собралась отправиться прямо к ним в загородную резиденцию.

Женщина души не чает в своем ненаглядном внуке. Гарри еще когда был маленьким являлся знатным весельчаком при британском дворе, а потому королеве очень тяжело расставаться с ним надолго. В попытке вновь сблизиться с родным человеком, Елизавета часто приезжает в Фрогмор-хаус, где живут герцог и герцогиня Сассекские.

Как отмечают источники, близко знакомые с королевской семьей, сам принц Гарри практически не появляется при дворе. Его можно заметить в Букингемском дворце только во время официальных мероприятий, поэтому Елизавета вынуждена сама навещать внука. Ее любовь к герцогу Сассекскому так сильна, что она не жалеет времени и сил на то, чтобы почаще видеть ненаглядного родственника, передает "Экспресс газета".

Стоит ли говорить, что когда супруг Меган Маркл поддержал идею жены справлять Рождество в Америке, венценосная особа расстроилась до глубины души? Нужно отметить, что королева свято чтит традиции Британской короны, которые предписывают всей монаршей семье справлять праздники вместе. Елизавета и так серьезно переживает из-за того, что принц Гарри отдалился от своих родных, а подобное может просто сломить женщину.

Ранее, Меган Маркл и ее муж заявили, что намерены отмечать Рождественские праздники в Калифорнии вместе с мамой герцогини – Дорией Рэгланд. Молодая семья рассказывала, что это будет первое торжество, которое они встретят вместе с маленьким Арчи. Меган неоднократно отмечала, что она с нетерпением ждет долгожданного праздника.