Меган Маркл и принц Гарри готовы нанести удар королеве

После шестинедельного отпуска, который знаменитая чета планировала провести в Калифорнии, ожидалось возвращение пары в Великобританию. Там принц Гарри и Меган Маркл должны были провести Рождество с королевой.
Как правило, на этот праздник и Новый год Елизавета II переезжает в Сандрингемский дворец, расположенный в графстве Норфолк. Однако близкие к монаршей семье источники не исключают, что в этом году традиция будет нарушена, передает Daily Mirror.
Выяснилось, что герцог и герцогиня Сассекские могут отметить Рождество в США, и не поедут в Норфолк к королеве. Окончательное решение пока не принято, но если принц Гарри и Меган Маркл поступят так, то нанесут серьезный удар Елизавете II. Ведь не секрет, что монархиня свято чтит традиции и семейные узы. К тому же, она души не чает в своем внуке, а вот его супругу, бывшую актрису, недолюбливает.
Напомним, ранее сообщалось, что, по мнению знакомых знаменитой пары, принц Гарри планирует уехать за границу, чтобы отвлечься от скандалов в СМИ и ссоры с братом Уильямом и его женой Кейт Миддлтон. Наиболее вероятным местом для переезда принца Гарри с супругой считают Лос-Анджелес, где живут мать и голливудские знакомые Меган Маркл.
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