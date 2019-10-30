Предпочтения Елизаветы II разочаровали мужчин

Королева Елизавета не допускает в свою опочивальню простых смертных. Предпочтения монаршей особы разочаровали большинство представителей сильного пола.

Несмотря на свою популярность и принадлежность Британской короне, живет женщина довольно скромно. Из 775 комнат Букингемского дворца она выбрала шесть, в которых и проводит свои дни. Портниха королевы Анжела Келли в мемуарах рассказала, что в личные покои Елизаветы II допускается даже не весь персонал дворца.

По ее словам, венценосная особа занимает только спальню, частную гостиную, гардеробную и ванную. Встречи с членами правительства проводятся в кабинете приемов. Келли отметила, что имперская комната является де факто комнатой ожидания. В отличие от роскошных помещений для чужих, в приватных очень мало мебели – практически аскетичная обстановка.

Портниха Елизаветы II рассказала, что в покои допускаются только ее супруг – герцог Эдинбургский, а также другие члены семьи. Остальным туда нельзя: право монарха на уединение незыблемо. К слову, об этом знают все придворные. Так что рассчитывающим попасть в личную опочивальню королевы надеяться не на что.

"Меня всегда удивляло, что некоторые бывшие служащие (Букингемского дворца. – Прим. ред.) склонны делать какие-либо предположения и делятся якобы подробностями о покоях королевы. На самом деле они ничего не понимают", – цитирует Келли телеканал "360".