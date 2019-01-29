Замглавы "Росгеологии": падение падишаха

В королевстве снова скандал. Внезапно выяснилось, что заместитель руководителя "Росгеологии" Руслан Горринг – не какой-то рядовой специалист, в поте лица работающий на благо Родины, а альфа-самец, падишах с гаремом, властолюбивый "Чарли", распыляющий по округе своих "ангелов-шпионкок", да и просто быдловатый сибарит-матершинник, чей образ плохо сочетается с тем, чего бы нам всем хотелось видеть в государственных служащих.

Журналисты уже даже успели выяснить, что настоящее имя Руслана Израиловича Горринга – Руслан Магомедович Ганижев. И поменял он документы не только потому, что, как считал один из героев фильма Гая Ричи "Большой куш", быть евреем – хорошо для бизнеса, а потому что он был фигурантом дела о получении крупной взятки и, скорее всего, захотел получить "чистую" личность. Куда вы там лезете со своим Харви Вайнштейном – у нас у самих самородков хватает. Куда более колоритных.

Подобные эксцессы, когда в общественное поле выносится сор из избы, закономерно будоражат плебс, перманентно занятый насущными вопросами своего выживания и обеспечением работы шестеренок государственного механизма. А это плохо. И образцово-показательная отставка последовала незамедлительно. Только все равно у "рабочих муравьев" остался на некоторое время осадочек с немым вопросом: "А там, в витиеватых коридорах власти, еще много таких осталось?".

А то как-то сразу вспоминаются разные истории... Например, про Дениса Вороненкова и Марию Максакову. Он - депутат, член фракции КПРФ, который по совместительству (как предполагали следователи), занимался рейдерскими захватами и еще бог знает чем. Она – депутат от партии власти и оперная певица. И вдруг сладкая парочка вдруг сбегает из страны, и как-то вообще невзначай оказывается, что Россию эти как бы "народные избранники" в целом-то не очень и любят... Вопрос, наверно, в пустоту: "А там, в Думе, еще много таких осталось"?

Или эпопея с полковником Дмитрием Захарченко, который был уполномочен самоотверженно бороться с коррупцией в органах внутренних дел. И, кто бы мог подумать, оказалось, что у него у самого, как бы помягче сказать, рыльце слегка в пушку. И, разумеется, никто из начальников и коллег ничего не знал и не подозревал. И как бы здесь хочется, в нерешительности переминаясь с ноги на ногу, робко спросить: "А там, в органах, еще много таких осталось"?

Когда-то, во времена, которые, уже кажется были слишком давно и неправдой, мы поднимали на щит лозунги построения нового справедливого мира, где нет эксплуатации человека человеком, где каждый друг другу товарищ и брат, где балом правит разум, прогресс и высокий образ разумного и честного Человека с большой буквы. Можно до хрипоты спорить, что было на самом деле, что тогда делалось, чего не делалось – идеализированная картинка всегда мрачнее суровой реальности. Но принципы эти открыто исповедовались. Сейчас нет даже этого.

Поколение "Пепси", воспитанное под мантру "бери от жизни все", живущие в государстве, где конституционно запрещена единая централизованная идеология, занято лишь тем, чтобы преодолевать внутренний конкурентный барьер, повыше взбираясь по иерархической лестнице социума, и попрочнее там закрепляясь, попутно стяжая все возможные ресурсы и блага, до которых можно более-менее безопасно, без последствий, дотянуться. С чего бы вдруг ждать от них чего-то иного?

Когда нам, словно через замочную скважину, становятся наглядно видны некоторые "материи и энергии" из мира облеченных властью и деньгами, энтузиазм по поводу происходящего как-то улетучивается. Становится понятно – что это мир нахрапистых львов, тигров, волков и пираний (что закономерно, и само по себе не есть абсолютное зло) и примыкающих к ним, то тут, то там, шакалов. Что стратегическое преимущество в конкурентной борьбе получают рвущиеся к власти группы, не обремененные жесткими моральными рамками – их "коридор" возможных решений и действий куда шире, чем у благолепных идеалистов, которых быстро съедают или перековывают. Это мир ожесточенных ведомственных и бизнес-схваток, войн компроматов, шпионажа и всего прочего подобного.

Наблюдая за всем этим, думаешь: неужели человеческая история так и останется по духу программой "Дискавери" о взаимоотношениях диких животных саванны, или разум, честь, достоинство и созидание когда-нибудь все-таки победят?