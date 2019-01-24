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Общество

Женщина случайно сфотографировалась с призраком

Кадр из мультфильма "Кентервильское привидение"
Жительница Великобритании опубликовала снимок, на котором она запечатлена вместе с призраком. Фотография быстро разлетелась по Сети.
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Женщина рассказала, что отправилась на экскурсию в церковь, которая находилась в городе Донкастер графства Саут-Йоркшир. Британка решила сделать селфи на фоне здания. Когда она посмотрела на получившийся снимок, то пришла в ужас: рядом с ней было изображено бледное человеческое лицо.

Жительница Великобритании сразу опубликовала фотографию в Сети. Она призналась, что теперь больше не захочет посетить это место. Однако эксперты уверены, что призрак появился на снимке после специальной обработки.  

Автор: Полина Крылова24 января 2019, 15:01

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