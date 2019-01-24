Женщина случайно сфотографировалась с призраком
Женщина рассказала, что отправилась на экскурсию в церковь, которая находилась в городе Донкастер графства Саут-Йоркшир. Британка решила сделать селфи на фоне здания. Когда она посмотрела на получившийся снимок, то пришла в ужас: рядом с ней было изображено бледное человеческое лицо.
Жительница Великобритании сразу опубликовала фотографию в Сети. Она призналась, что теперь больше не захочет посетить это место. Однако эксперты уверены, что призрак появился на снимке после специальной обработки.
Or Photoshop. But the Anti-Christ makes for better headlines, right? https://t.co/cCOqKZF9Vc #paranormal #ParanormalActivity— Haunt Jaunts (@HauntJaunts) 17 января 2019 г.
Поклонники посчитали снимок балерины перебором
Певицу осудили за чрезмерную сексуальность
Говорят, развод ведущей – дело решенное
На райском курорте певица столкнулась с опасной рыбой