Женщина случайно сфотографировалась с призраком

Женщина рассказала, что отправилась на экскурсию в церковь, которая находилась в городе Донкастер графства Саут-Йоркшир. Британка решила сделать селфи на фоне здания. Когда она посмотрела на получившийся снимок, то пришла в ужас: рядом с ней было изображено бледное человеческое лицо.

Жительница Великобритании сразу опубликовала фотографию в Сети. Она призналась, что теперь больше не захочет посетить это место. Однако эксперты уверены, что призрак появился на снимке после специальной обработки.

Or Photoshop. But the Anti-Christ makes for better headlines, right? https://t.co/cCOqKZF9Vc #paranormal #ParanormalActivity