Отравленный Скрипаль жестко подставил Порошенко
К истории с отравлением Скрипалей эксперт по-прежнему относится скептически. У него осталось много вопросов. Например, почему они не погибли, хотя вещество, которым их предположительно отравили, обязательно привело бы к летальному исходу.
"Я помню комментарий соизобретателя "Новичка", который говорил, что этот химикат более смертоносный, чем американский "Викс". Если он сильнее, то почему они не умерли?" – сказал Куса в интервью украинскому изданию "Апостроф".
Эксперт остался недоволен реакцией западных стран на отравление Скрипалей. По его словам, многие ожидали, что США и Европа отреагируют жестко, однако их позиция была "недостаточно радикальной".
Политолог подчеркнул, что применение химоружия на территории иностранного государства равносильно агрессии. По мнению Кусы, выгоду из этой темной истории получила Россия, которая, уверен эксперт, заинтересована в раскрутке противостояния с Западом.
Понимает ли эксперт, что при дальнейшем ухудшении отношений Москвы, Вашингтона и Брюсселя Киев не ждет ничего хорошего? Украина, ставшая заложником западной политики, будет и дальше находиться в очаге геополитического противостояния. Это приведет к дальнейшему обнищанию населения, развалу инфраструктуры и еще большему закабалению Украины глобальными финансовыми институтами.
Президент Незалежной Петр Порошенко старательно раскручивает маховик противостояния с Россией. Но дальнейшее ухудшение социально-экономической ситуации в стране может привести к внутреннему взрыву и жесткому политическому кризису, который может обернуться концом его президентства.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что отравление Скрипалей было необходимо для введения новых санкций против России. Экономические ограничения связаны с ростом могущества и конкурентоспособности Москвы, и в мире не хотят с этим мириться, пояснил глава государства.
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