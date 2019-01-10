Отравленный Скрипаль жестко подставил Порошенко

Дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери пошло на пользу России, утверждает эксперт Украинского института будущего Илия Куса. По его мнению, произошедшее использует в свою пользу Кремль, который заинтересован в противостоянии с Западом. При таких раскладах Незалежную, ставшую субъектом международной политики, не ждет ничего хорошего.



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