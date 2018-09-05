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Общество

Как помочь школьнику справиться со стрессом

Фото: GLOBAL LOOK press
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Начался новый учебный год. Малыши–первоклашки, подростки из средней школы, выпускники, – все они по–разному встречают учебу, но у каждого есть повод для стресса, а родители и учителя должны помочь детям с ним справиться.
прочитано 367 раз

В каждом возрасте начало учебного процесса воспринимается по–своему: тут и радость от встречи с друзьями–одноклассниками, и новые впечатления и знания, переживания за экзамены. Дети не всегда показывают своего волнения, особенно в переходном возрасте – они считают себя взрослыми и уверены, что сами справятся со всем без помощи взрослых. Но это далеко не так.

Для первоклашек поход в школу – новый шаг в жизни. Но, в первую очередь, он сопряжен с новым ритмом жизни и новыми людьми. Важно помочь ребенку адаптироваться в новой среде – научить дружить, объяснять все, что ему кажется сложным, хвалить за успехи, направлять и поддерживать при промахах и ошибках. Не ругайте детей за плохие отметки – они начнут замыкаться в себе и могут перестать вам доверять. Приучайте ребенка к самостоятельности – уроки он должен делать сам, задача родителей проверить, правильно ли он все сделал. Помните, для вашего первоклассника школа должна стать домом знаний и дружбы, а не обузой на долгие годы.

Фото: GLOBAL LOOK press

Порог средней школы дети переступают в подростковом возрасте, когда их восприятие строится на отрицании всего того, что есть в мире взрослых. И если остановить шаловливых малышей в начальной школе можно, переключив их внимание на что–то интересное, то с подростками это просто так не пройдет. Главные стрессовые моменты в этом возрасте – замена учителей, конфликты с одноклассниками и учителями, которые не смогли стать авторитетом для учеников и привить любовь к своему предмету, незаслуженные плохие отметки.

Самый первый совет, который можно дать родителям и учителям – набраться терпения и с пониманием относиться к подросткам, всегда помнить, какими сами были в этом возрасте, а не идеализировать себя перед ребенком. Если сохранять в себе эту память, то понять поступки ребенка будет проще, а значит и помочь ему вам станет легче. Нельзя унижать детей в присутствии других, ставить в пример хороших учеников – подростки остро воспринимают неправильную критику, закрываются и начинают все делать наоборот, действуя по принципу отрицания, а взрослым кажется, что это назло другим. Научите их справедливости, правде, помогите найти свой путь, поддерживайте их начинания, и они ответят вам благодарностью.

Отдельный совет для учителей. Будьте ближе к детям и заинтересуйте их своим предметом, научите понимать его и любить, будьте сами немного детьми, тогда вы подарите детям знания и заслужите их уважение, а на ваш предмет они будут приходить с удовольствием, а не как на "проходной" урок.

Школьная жизнь старшеклассников и особенно выпускников — сплошной стресс, ведь им сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Тут уже приходится задумываться о будущем, выбрать профессию, хотя в этом возрасте это сделать очень сложно, подготовиться по основным и направляющим дисциплинам, выбрать учебное заведение, куда планируют поступать.

Фото: GLOBAL LOOK press

Сами учителя говорят о том, что в старших классах главной проблемой на протяжении многих лет является то, что обучающей программой заниматься практически нет возможности, потому что все время уходит на подготовку детей к экзаменом, а так они недополучают нужные знания. Задача родителей и учителей помочь ребенку выбрать свой путь, определиться с тем, кем он хочет быть, выявить его главные наклонности. При этом не надо ругать одаренного к точным наукам старшеклассника за банальные ошибки в русском языке или неумение будущего художника пробежать 4 км. Поддерживайте выбор ребенка, своей дорогой он должен идти сам, а не за руку со взрослыми.

Еще одна стрессовая ситуация для детей в любом возрасте — переход в другую школу. Новичков не всегда встречают с радостью, ведь каждый класс – сплоченный коллектив со своими лидерами, поэтому новых учеников они встречают настороженно. Помогите ребенку научиться правильно общаться и располагать к себе людей, ему это пригодится в жизни всегда. Учителям не стоит выделять новенького из–за его отметок, ставя в пример остальным ученикам класса или наоборот сравнивая низкие оценки сейчас с хорошими в другой школе. Особенно нельзя этого делать перед всем классом. Относитесь к ребенку также, как и ко всему классу, этим вы покажете детям, что для вас они все равны.

Ваши дети – это ваше будущее, станьте для них теми людьми, на которых им захочется равняться, научите их благородству и умению постоять за себя, дружбе и тому, что знания не просто пригодятся, а помогут выбрать свой путь, по которому им надо будет идти во взрослую жизнь.

5 сентября 2018, 12:49

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